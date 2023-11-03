Что приготовила осень на прощанье, расскажет гороскоп Рыб на месяц.

В ноябре Рыб могут беспокоить как дела на работе, так и ситуация в личной жизни. В это время хорошо вспомнить о том, что все проходит, и просто пережить этот период.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2023

У представителей солнечного знака Рыбы в ноябре 2023 карьера может не задаться. Несговорчивые коллеги станут причиной вашего стресса и будут мешать достижению целей. Пусть время и терпение помогут вам преодолеть этот этап, советует гороскоп для Рыб. Во второй половине ноября ситуация улучшится, и ваша сосредоточенность и трудолюбие принесут хорошие дивиденды.

Бизнесменам в этом месяце следует повременить с решениями, чтобы остаться на плаву.

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Тщательно планируйте свои финансы в этом месяце, так как есть вероятность убытков и крупных непредвиденных расходов.

Гороскоп любви на ноябрь 2023

В этом месяце в ваших отношениях может не хватать гармонии и покоя. Вроде бы ничего серьезного, но вы будете чувствовать эти невидимые подводные течения и нехватку гармонии.

Попробуйте разрядить обстановку своей заботой и обратите внимание на три золотых слова - принятие, понимание и благодарность.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2023

В этом месяце у представителей знака Рыбы будет наблюдаться то подъем, то спад в состоянии здоровья. Есть вероятность, что вас будут беспокоить аллергия и боли в суставах, но в течение месяца эти недомогания утихнут.

Йога и медитация помогут повысить выносливость и улучшить самочувствие.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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