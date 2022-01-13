Даже если вам кажется, что вы полны энергии, звезды советуют быть деликатными и осмотрительными.

Специалисты по астрологии уверены, что многим Скорпионам в начале года захочется покорять новые вершины и сворачивать горы. Однако лучше вам присмотреться к ситуации - вполне вероятно, что вы слишком ее переоцениваете. Дождитесь удобного момента и тогда вступайте в бой - не проиграете.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Звезды настоятельно не рекомендуют торопиться, даже если вам кажется, что вы владеете ситуацией целиком и полностью. Скорее всего, вы принимаете желаемое за действительное и не совсем ориентируетесь в происходящем.

Некоторые представители знака пожелают увеличить доход, но не спешите реализовывать свои идеи - ретроградное положение планет будет нести проблемы, а не положительные результаты.

В третьей декаде января ситуация, наоборот, улучшится, а у вас появится шанс раскрыть свои способности. Смело используйте любые шансы, продвигайтесь по карьерной лестнице и обретайте новые знакомства - в будущем эта тактика окажется полезной.

Гороскоп любви на январь 2022

Одинокие Скорпионы почувствуют свою силу, будут более общительными и притягательными, что поможет найти достойного партнера. Вниманием вы обделены не будете, но не спешите относиться к происходящему серьезно - пусть взаимоотношения пройдут проверку временем.

Читайте такжеВесы: гороскоп на январь 2022, полезные рекомендации на месяцС 5 по 17 января представители знака, у которых есть отношения, должны быть осторожными. Влияние планет негативно, поэтому любое разногласие быстро приведет к ссоре. Старайтесь руководствоваться разумом, а не эмоциями.

Скорпионы, состоящие в браке, получат возможность сблизиться со своей второй половинкой. Астрологи советуют больше общаться на отвлеченные темы, придумывать интересные варианты досуга и чаще ездить к родственникам - январь удачен для укрепления семейных уз.

Гороскоп здоровья на январь 2022

В целом, ваше самочувствие будет хорошим, но с 14 января велик риск легкомысленного отношения к своему здоровью. Даже самые ответственные представители знака могут решить, что насморк пройдет сам, а лишний кусок торта не навредит фигуре. Это не так - следите за собой и внимательно относитесь к организму.

Поддерживать физическое состояние лучше всего с помощью бега, плавания или легких нагрузок. "Таскать железо" - не ваш вариант, лучше отдать предпочтение менее тяжелым, но более активным видам спорта.

Звезды рекомендуют поэкспериментировать с имиджем. Запишитесь к стилисту или на массаж, выберите необычный маникюр или купите новый свитер - в начале года меняться можно не только внутренне, но и внешне.

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