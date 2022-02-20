Эксперт посоветовала не планировать что-то важное на первый день недели.

Следующая неделя – 21-27 февраля, будет легче, чем предыдущая, некоторые знаки Зодиака смогут выдохнуть и быть более продуктивны без всяких ограничений и страхов.

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и поделилась прогнозом с УНИАН.

Эксперт отметила, что самым напряженным днем недели будет вторник.

Чего ожидать на будущей неделе – прогноз от астролога

Утро понедельника посвящаем повседневным делам, не планируем ничего важного, берем его для раскачки. Тем более, что эмоциональное состояние будет явно не на высоте. После 11:00 энергии станет больше, важно направить ее в работу, в любую финансовую деятельность, в спорт, избегая при этом конфликтов, склоков и язвительности.

Вторник будет самым напряженным днем недели. Утром мы встанем явно не в духе, отсутствие взаимопонимания не только с окружающими, но и с собой может доставить трудности. Куда идти, что делать – вопросы стоят, ответов нет. Неожиданные события могут нас ожидать внутри семьи, а также во взаимоотношении с женщинами. Но мы не потеряем энтузиазм и на нем протянем до вечера. Это приведет к некоему истощению.

Если хотите эффективности в среду, ловите утром и вечером свой шанс. С 11 до 16 занимаемся повседневными делами, не требующими концентрации и важных решений. Хороший день для людей творческих профессий, их посетит вдохновение, они увидят все в новых красках. Можно в эффективное время уделить внимание своему здоровью, посетить родственников в больницах, заняться психологических здоровьем.

Четверг как никогда подойдет для рекламы, презентаций, выставок. Плодотворно пройдет общение с авторитетными людьми либо теми, кто знает больше вас. Хорошо перенимать опыт. Мы сегодня будем слышать не только ушами, но и сердцем. Не всю информацию мы будем готовы принять и обработать, не со всем согласимся. Хороший день для посещения театров, показов мод, спа и всего, что связано с красотой для себя.

Пятницу идеально выделить для отдыха наедине с собой, не лучший день для коммуникаций с другими людьми. Возрастает риск раздражительности, недопонимания. Будьте аккуратнее за рулем, "подлезть" могут из неоткуда.

Выходные пройдут более продуктивно. Можно запланировать дела на субботу. Хороший день для планирования недели, для оформления документов, для построения системы будущих действий. Сегодня будут "рулить" незапланированные поступки, они будут самыми эффективными. К вечеру мы получим какой-то бонус, если потрудимся с утра.

В воскресенье нам "придется" взаимодействовать с разными людьми, лавируя между ними и сохраняя свою позицию. Можно решать вопросы с недвижимостью, финансами, антиквариатом. Хороший день для самокопания, извлечения своих внутренних демонов и проработки их. Изменения внутри семьи.

Ранее астролог Влад Росс назвал возможную дату вторжения России в Украину. По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин очень любит женщин, поэтому агрессия возможна 8 марта (отмечается Международный женский день).

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