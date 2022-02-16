По словам астролога, Россия может напасть на Украину 8 марта.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что Россия может напасть на Украину 8 марта 2022 года.

"Президент РФ Владимир Путин очень любит женщин. Поэтому самая опасная дата для вторжения - это 8 марта. Но если он не сунется в Украину в этот день, то уже не сунется никогда. Знак Зодиака Путина - Весы. Это говорит о том, что он нерешительный", - сказал Влад Росс.

Также он добавил, что Путин - это человек, который может долго вести переговоры, но на какие-то решительные поступки он не способен.

"Переговоры, болтовня и прочее - это его стиль. Он любит запугивать людей. Но наступать на Украину - это слишком серьезно. Поэтому обрадую всех: Путин не будет вести полномасштабную войну в нашей стране", - добавил Росс.

Читайте такжеНедостатки каждого знака Зодиака: ваши главные минусыПри этом астролог отметил, что если РФ таки вторгнется на территорию нашей страны 8 марта, то пострадать могут Луганская и Донецкая области. А вот Киев, Харьков, Одесса и Львов, по словам Влада Росса, не пострадают.

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