Гороскоп на июль от Влада Росса: Тельцам - несчастный случай, Близнецам - успех в любви

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Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составили гороскоп на июль для всех знаков Зодиака. Этот месяц, по словам эксперта, будет интересным, но могут происходить и не очень приятные события. Детальнее обо всем читайте в нашем материале.

Овен

Чтобы дела сдвинулись с мертвой точки, вам стоит полагаться только на себя. Ритм жизни может немного замедлиться. Месяц будет сложным, особенно в середине. Вы можете испытать разочарование в любовной сфере. А вот в карьере можете рассчитывать на то, что ваши старания будут замечены. В начале месяца можете начать семейный бизнес, в середине будьте осторожны с финансами.

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Телец

Если у вас возникнут с кем-то разногласия, то стоит все же объединиться и искать компромиссы. Марс в вашем знаке ведет ко всякого рода ДТП, несчастным случаям и катастрофам. Воздержитесь от дальних поездок и путешествий. В любви стоит разобраться в своих чувствах. В последней декаде месяца можете познакомиться с человеком, с которым у вас завяжутся отношения. В карьере будет много хлопот и суеты, но середина июля будет продуктивной. Остерегайтесь давать деньги в долг, потому что рискуете не получить их обратно. В конце месяца может быть уязвим позвоночник.

Близнецы

Здравый смысл - лучший советчик для вас в июле. Сейчас вы по-новому можете взглянуть на старые проблемы и сделать важные выводы. Также у вас благоприятно будут развиваться романтические отношения. Вы можете пойти под венец. Если планируете совместное путешествие со второй половинкой, то оно пройдет просто невероятно. Что касается работы, то вы можете укрепить отношения с партнерами. По поводу здоровья не нервничайте. Могут быть травмы, но незначительные.

Рак

В июле Раки потребуют особой защиты. Чтобы решить все проблемы, не привлекайте к этому других людей. Учитесь не только брать, но и отдавать. Стойкость и решительность помогут вам добиться своих целей. В профессиональной сфере не берите на себя слишком много. Будьте благоразумными, чтобы не возникали конфликты с начальством. В общении с коллегами будьте корректными. В финансовой сфере этот месяц будет удачным, однако избегайте спекулятивных сделок. Могут быть знакомства с представителями противоположного пола. Чувства будут настолько сильными, что скрыть их будет невозможно. У семейных Раков могут возникнуть ссоры с партнером. Будет уязвима пищеварительная система.

Лев

У Львов месяц будет довольно-таки насыщенный, как с хорошими, так и не очень последствиями. Довольствуйтесь тем, чо предлагают обстоятельства, накапливайте силы. Во второй декаде воздержитесь от необдуманных действий. Дальние поездки лучше отменить. А также не беритесь за долгосрочные проекты. Что касается личной жизни, то вам нежелательно выяснять отношения с избранниками. В карьере все будет хорошо, вы сможете справиться со всем своими силами. Больше общайтесь с деловыми партнерами. По здоровью - месяц может быть критическим. Меньше пейте кофе и алкоголя.

Дева

В первой декаде месяца Девы пройдут этап обнуления. Хорошо заниматься составлением личных планов и деловых проектов. В личной жизни у вас откроются прекрасные возможности для счастливой любви. Вы сможете повернуть корабль в желаемое направление. Только не останавливайтесь на достигнутом. В работе вы можете найти новые возможности, главное - постоянно усовершенствоваться. При этом сохраняйте конфиденциальность, потому что заранее можно сглазить свой успех. Девам противопоказан лежачий образ жизни. Лучше запишитесь в фитнес-зал, перейдите на правильное питание и займитесь собой.

Весы

Обстоятельства будут складываться напряженно. Исключайте суету. Судьба может поставить вас перед серьезным выбором, вплоть до расставания с супругами. В работе придется пойти на жертву, возможно, от вас потребуется задерживаться внеурочно. Благоприятным будет выезд з детьми на природу. Более того, вы смело можете улучшать демографическую ситуацию в стране. На работе стоит остерегаться конфликтов с начальством, особенно в первых числах месяца. Инициатива может быть наказуема. А вот уже в середине месяца вы можете поговорить о новой должности. В финансовой сфере могут возникнуть проблемы, потому что обстоятельства могут потребовать от вас больших вложений.

Скорпион

Скорпионам необходимо направить свои усилия на усвоение собственного и чужого опыта. Нужно позаботиться о своей внешности, можете сменить имидж. Можете заняться саморекламой. Больше проявляйте напора и ответственности, тогда удача вас не оставит. В карьере есть перспектива расширения собственного бизнеса. В середине месяца может быть конфликт с руководством, лучше не перечить ему. Не берите деньги в долг. Главное - избавляться от вредных привычек. Особенно остерегайтесь алкоголя, потому что он может довести вас до больницы.

Стрелец

Стрельцам лучше расслабиться и переключиться на приятные вещи - любовь, развлечения, творчество. Больше внимания уделяйте семье и дому. Можете начать делать ремонт дома. В лияной жизни у вас все будет прекрасно. Погода в доме будет теплой и солнечной. В карьере у Стрельцов появится возможность реализовывать свои замыслы. Если вы давно хотели сменить работу, то можете это сделать. Возможно эммиграция. Не перегружайте почки, не делайте операции на голове и лице, а также не занимайтесь зубами.

Козерог

В июле Козерог как всегда захочет одновременно решить несколько дел, но это может чередоваться со шквалом старых проблем. Поэтому лучше выбрать какое-то одно дело. Не отправляйтесь в дальние поездки, потому что возможны несчастные случаи. Также вам стоит решить бытовые проблемы, связанные с семьей, а вот каких-то новых амурных историй пока не предвещается. Возможен конфликт с начальством, из-за чего вы можете сменить работу и вообще род деятельности. С деньгами будут большие проблемы, вплоть до банкротства. В последней декаде месяца вам лучше уйти в отпуск.

Водолей

Звезды не обещают Водолеям легкие дни в июле. С 20 июля вам стоит начать заниматься собой, встречаться со старыми друзьями и радоваться мелочам. Конфликты в личной жизни удастся разрешить. Может быть склонность к эксцентричным поступкам, что негативно отразиться на отношениях, но последствия не будут катастрофическими. Благоприятной будет программа оздоровительных процедур, потому что могут обостриться хронические недуги.

Рыбы

В вашей жизни произойдут события, которые кардинально ее изменят, особенно в плане личной жизни. Избегайте крайностей. Могут возникать плохие мысли, вы можете рубить с плеча, нервничать. К добру это не приведет. Избавьте себя от долгов и выполните все свои обязательства. Также в июле о себе могут напомнить хронические заболевания. Не перегружайте сердце и не находитесь долго на солнце.

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