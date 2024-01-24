Узнайте, что в феврале ждет именно вас.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп на февраль 2024 года для всех знаков Зодиака. Он назвал главных счастливчиков месяца, а также тех, кому повезет меньше всего.

Подробный гороскоп для вашего знака Зодиака - читайте далее.

Овен

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В феврале Овны будут заряжены оптимизмом и творческим настроем. Они могут выходить сухими из воды в даже самых сложных ситуаций. Нужно опираться на друзей и единомышленников. Кроме того, Овны могут строить планы и ставить перед собой высокие цели. В последней декаде месяца им предоставится шанс что-то подкорректировать в личных отношениях, в дипломатии и с партнерами. Если они все сделают правильно, то плоды труда потешат их тщеславие.

Телец

Залог успеха Тельцов в февраля - четкая прагматичная целеустремленность, трезвость в подходе. Им нужно настраиваться на то, что есть, а не на то, чего хотелось бы. В целом месяц будет сложным для них, потому что будут новые препятствия, которые им придется преодолевать. Также есть опасность дорожно-транспортных происшествий. Не рекомендует астролог начинать новые дела. В конце месяца могут быть финансовые удачи.

Близнецы

У Близнецов будет хороший период для встреч, знакомств, обучения, изучения языков. Февраль будет хорошим для штурма служебной лестницы, даже через большие препятствия и трудности. Чтобы это преодолеть, нужно создать четкий рабочий ритм и спокойно реагировать на все замечания начальства, потому что есть риск увольнения. Ставьте перед собой цели и добивайтесь их. Если проявите слабость, то можете все потерять.

Рак

Для Рака это будет сложный рутинный месяц. Астролог советует разнообразить взаимоотношений с близкими людьми и быт. Будет отлично, если вы поедете на отдых или, например, сделаете перестановку в доме. Главное экспериментировать. Месяц будет противоречивым, поэтому вам нельзя форсировать события. Пусть все идет своим чередом. Будьте осторожными и предусмотрительными, тогда не придется ни о чем жалеть. Иначе можно поругаться и расстаться с самыми близкими людьми.

Лев

Лозунг февраля для Льва: одна грива хорошо, а две - лучше. У вас будет прекрасное соединение на любовном фронте, поэтому в этом месяце вы можете встретить свою вторую половинку и даже выйти замуж. С благодарностью принимайте советы психологов, ищите свое признание, эмоциональный подъем вам гарантирован. Может быть ощущение, что вам море по колено. Но царствовать единолично не удастся, поэтому нужно находить партнеров. Кроме того, если вы хотите продвинуться в карьере, то не стоит поддаваться провокациям. Финансовая сторона будет благоприятной. Деньги будут сами идти в карман. Возможно выгодное приобретение.

Дева

Для Дев это будет непростой месяц, но особых поводов для расстройств нет. Главное призвать на помощь предусмотрительность и аналитику. Не говорите никому о своих проектах и планах. Счасть и успех во многом будут зависеть от поступков Девы. В профессиональном плане Девам не стоит ставить перед собой глобальные цели, а лучше тщательно соблюдать взятые на себя обязательства. Смена работы будет неудачной, потому что рискуете поменять шило на мыло. Также есть риск задержки зарплаты или невозврата долга. В личных отношениях все будет хорошо, особенно с поклонниками, связанными с образованием. Но чего-то особенного ожидать не стоит.

Весы

В феврале у Весов будет прекрасное настроение. Их ждет успех и счастье в личной жизни. Главное не торопить события, чтобы не нажить себе врагов и завистников. Сосредоточьтесь на делах, тогда и результат не заставит себя долго ждать. Многие представители этого знака могут находить нестандартное решение сложных проблем и сохранять позитивное отношение к миру. Кроме того, благоприятной будет смена имиджа, тогда Весы станут еще привлекательнее. Наслаждайтесь общением с людьми, и у вас появится шанс найти любовь всей своей жизни.

Скорпион

Самая правильная позиции для Скорпиона в февраля - сделать паузу в погоне за успехом. Потому что этот месяц может выйти им боком. Сейчас главное наладить отношения в семье, не думать о карьере, иначе можно разругаться с самыми близкими людьми. Может понадобиться ваша помощь предкам. Поэтому больше внимания им уделяйте. Вторая половина месяца будет более спокойной, но это не значит, что вы можете откладывать важные дела на потом. Решайте вопросы по мере их поступления. Хороший период для флирта, счастья в сексуальном плане и любви. Не исключены эксперименты в личной жизни, в том числе интриги, любовные треугольники и другое.

Стрелец

Для Стрельцов это будет шикарный месяц, потому что звезды к ним очень благодушны. У них будет шанс закрыть все задолженности по делам, отдать долги, обустроить дом и другое. Главное не забывать и о себе любимом. В феврале вы можете добиться невероятных успехов на работе. В целом этому знаку будет фартить весь месяц. Они даже могут найти спутника или спутницу своей жизни. Для этого нужно расширить круг своих знакомых и больше с ними общаться.

Козерог

Февраль станет для Козерога довольно-таки удачным месяцем. Они смогут осуществить все запланированное. Очень важно, чтобы фундамент успеха был заложен еще в январе. Но если вы не успели этого сделать, то в феврале вам также вряд ли удастся это. Астролог советуют усиленно напрягаться, тогда будет успех. В личной жизни у Козерогов тоже все будет отлично. Они могут сделать предложение своей второй половинке или наоборот принять его.

Водолей

В жизни Водолеев будет переломный момент, когда они получат все желаемое. На любовном фронте у них все будет просто отлично. В худшем случае они могут быть склонны к резкости и грубости, из-за чего их отношния могут пострадать. То есть возможны неприятности. Плутон, планета смерти и разрушений, заходит в их знак, поэтому нужно опасаться всяких пуль на фронте, их могут настигать дроны и другое. Любые прошлые ошибки и повышенная эмоциональность может сделать из Водолея жертву. В плане карьеры у них будет большой фронт работы, деятельность, решительность, появится целеустремленность. Это будет отличный период для карьерного продвижения и неожиданных прорывов.

Рыбы

В феврале Рыбам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, так как многие решения придется принимать молниеносно. Успех и поддержку нужно искать у друзей, партнеров, родственников. Во многом Рыбы будут зависеть от коллектива. Те Рыбы, которые будут плыть против течения, могут столкнуться со сложностями. Хотя безнадежного положения у них не будет. Нужно быть сдержанными в финансовых вопросах, потому что можно обонкротиться. В личной жизни не будет никаких огорчений, но и глобальных изменений в этом плане ждать не стоит.

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