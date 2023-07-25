Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить на небе в августе, как расположение планет повлияет на знаки Зодиака, для кого этот месяц будет удачным, а для кого - провальным.

Влад, расскажите, какое положение займут планеты в августе и что нам принесет этот месяц?

Август можно назвать одним из самых ретроградных месяцев в году, так как восемь планет из десяти возможных будут находиться в таком положении. Конечно, кроме Луны и Солнца, так как они никогда не бывают ретроградными.

1 августа будет Осетровое полнолуние. Его назвали именно так, потому что в этот день лучше всего ловится осетр. С другой стороны Луна будет находиться в Водолее - знаке свободы, независимости, интеллекта. Поэтому хорошо расставаться с привязанностями, которые утратили актуальность, закрывать гештальты и двери, за которыми вам больше нечего взять. Кроме того, полнолуние будет в напряжении с Юпитером. Это говорит о больших ожиданиях, а затем разочарованиях. Не стоит строить иллюзий.

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16 августа нас ждет стрессовое полнолуние. Стоит быть весьма осторожными, может происходить всякое - опасны перелеты, поездки, могут быть ДТП и несчастные случаи.

С 23 августа Меркурий будет ретроградным, поэтому ничего нельзя покупать - ни телефоны, ни телевизоры, ни любую другую технику, так как все будет ломаться.

29 августа ретроградным станет Уран, поэтому 20-е числы опасны в плане извержения вулканов, техногенных катастроф, падения самолетов, взрывов ЗАЭС.

31 августа будет Голубая луна в Рыбах. В конце месяца могут быть расшатаны внутренние страхи, тревожные чувства, одиночество, отвержение.

В августе будет неблагоприятная ситуация с подписанием контрактов. Также это худший месяц для брака. Кто захочет расписаться в августе, вскоре может развестись. Однако это лучший месяц для восстновления связей с экс-партнером.

Для каких знаков Зодиака август пройдет под счастливой звездой?

Так как полнолуние будет проходить в Водолее, то у них очень хорошие шансы обзавестись новым домом или вернуться домой из-за границы, построить семью. Водолей - это именно тот знак Зодиака, который может быть успешен в финансовых вопросах, может наблюдаться творческий подъем.

Хороший период будет продолжаться у Львов, так как Венера никак не может покинуть их знак Зодиака. Любовь, счастье, взаимноотношения будут на высоте. Это самый предприимчивый и самый удачный знак в августе, особенно если они вернут бывших деловых партнеров. Именно в ретроградную Венеру им стоит это сделать, потому что их отношения станут еще лучше и у Львов появится больше возможностей и денег. То есть их ждет карьерное продвижение.

Также хороший период будет у Тельца. Дальние путешествия, поездки за границу, отпуск, взаимоотношения с дальними родственниками могут укрпепляться. Могут быть большие продвижения в карьере и в финансовых вопросах.

И напоследок Рак. У них будут хорошо обстоять дела с получением образования, сдачей экзаменов. Они могут быть все время в поездках. Удачными будут командировки. И, конечно, могут быть хорошие договоренности о финансах. Также хорошая взаимосвязь с покровителем, может быть продвижение в карьере ближайший год.

А кому этот месяц принесет одни проблемы?

К сожалению, Девам. Она сильно реагирует на ретроградность Меркурия, к тому же по их знаку будет проходить Марс и Черная луна окажется в доме подстав и обмана. Для Девы это будет катастрофичный период. Никаких новых дел нельзя начинать. Зато хорошо избавляться от всего старого, от хлама, делать ремонт, избавляться от любовников. Может быть предательство.

Негативным образом ретроградный Меркурий будет влиять на Близнецы. Первая половина месяца для них еще будет благоприятной, а вот вторая - провальной. Могут возникать проблемы с начальством. Будут споры, ссоры. Лучше не доводить дело до абсурда, потому что Близнецы могут быть уволены. Не на руку им сыграет и Голубая луна. Могут быть сложные ситуации с родственниками. Не лезьте на рожон.

Не повезет и Стрельцам. У них могут быть неоправданные траты, особенно на любовниц. Также напряжение будет в плане поездок, они окажутся неудачными.

Также планета большого несчастья Сатурн будет проходит по знаку Зодиака Рыбы, а также в конце месяца в этом знаке будет Голубая луна, поэтому у них все будет валиться из рук. Я бы рекомендовал им сделать паузу и немного отдохнуть. Идеальной будет поездка на море.

Скажите, каким знакам в августе очень повезет с деньгами?

Однозначно Тельцам. У них очень хороший шанс, потому что одновременно и Юпитер, и Уран в этом знаке.

А для каких знаков будут удачны новые знакомства?

Венера все еще во знаке Льва, поэтому я бы их поставил на первое место. Они могут встретить свою судьбу. Также хорошая ситуация у Овна. Они тоже могут встретить свою любовь и стать по-настоящему счастливыми. В плане личных отношений все хорошо будет у Водолеев. Они могут вступить в брак. Интересно, что Водолеи могут создать крепкий союз с людьми из прошлого. Например, у них могут завязаться отношения с одноклассниками.

А кому наоборот грозит разрыв отношений?

Серьезным образом на это могут быть настроены Весы. У них могут возникнуть ссоры, споры и даже судебные разбирательства со второй половинкой.

Скажите, у каких знаков могут возникнуть проблемы со здоровьем?

Самый опасный период в этом плане у Девы. Они могут получить травму, может пострадать желудочно-кишечный тракт. Также серьезно стоит отнестись к своему здоровью Козерогам, так как они могут пострадать от камней в почках. И Скорпионам стоит быть осторожными, особенно в поездках.

Какие дни августа будут самыми благоприятными для поездок?

Если вы хотите отправиться на море, то лучше всего делать это 3, 4, 12, 13 и 31 августа. Поездка в горы будет удачной с 26 по 28 августа. Оздоровиться в санатории желательно в такие дни как 3, 4, 13 и 21 августа. Деловые поездки и командировки лучше планировать на 17, 18, 26, 27, 28 августа.

А вот 1, 2, 14, 15, 29 и 30 августа будут неблагоприятными для поездок, поэтому лучше в эти дни оставаться дома.