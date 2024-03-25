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Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп на апрель этого года. Месяц обещает быть спокойным для некоторых знаков, но кому-то все же придется немного напрячься.

Овен

В апреле Овнам стоит постараться не откладывать решение важных задач на потом. Почти все планеты входят в их знак, поэтому фарт и успех станут их друзьями в ближайшее время. Не отступайте от намеченных планов, какие бы препятствия не возникали на пути. Судьба даст реальный шанс приблизиться к цели, особенно в карьере. Только от самих Овнов зависет воспользуются они им или нет. Те Овны, которые мечтали получить новую работу, могут это сделать. А если вы будете лежать на диване, то ничего не получится.

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Телец

В апреле Тельцы могут рассмотреть истинные ценности. Лучше отодвинуть все лишнее на задний план и избавиться от ненужных друзей. Могут возникать ситуации, которые изменят вашу жизнь. Любовный гороскоп советует завязывать отношения именно в этом месяце, но стоит остерегаться романов с сотрудниками. Тем не менее будет хорошая ситуация в конце месяца. В конце апреля вы можете совершить крупную покупку в виде недвижимости или автомобиля.

Близнецы

В этом месяце Близнецы могут мучаться с выбором. А все потому, что они не могут разобраться в себе. Из-за этого время будет потрачено впустую. Лучше сконцентрироваться на чем-то полезном - работе или самообразовании. Также можете уделить время семейным вопросам. Прислушивайтесь к родным и близким. И самое главное - вам нужно искать круг по интересам. Начните изучать новый язык и езжайте на море.

Рак

Ракам не стоит бояться отойти от привычного образа жизни. Можете находить новых друзей, соратников, партнеров. Если внутренний голос подсказывает, что пора сменить работу, то сделайте и это. В плане карьерных амбиций все должно быть хорошо, но будьте осторожны с начальством. Одно кривое слово и вы можете разругаться. Никого не посвящайте в свои планы. Надейтесь на собственные усилия.

Лев

Львам стоит усмирить свой нрав. Перестаньте метаться, как в клетке. В этот период необходимо спокойно заняться рутиной и отложить крупные дела. Могут возникать проблемы со здоровьем. Хорошо выбрасывать ненужные вещи и расчистить пространство. Таким образом вскоре Львы добьются успеха. Весна сделает Львов в глазах окружающих необыкновенно привлекательными, поэтому можно поменять имидж. В профессиональной деятельности Львам нужно будет потрудиться, но ваш труд будет вознагражден, особенно в конце месяца. В личной жизни Львы будут неотразимы. Вам ничего не нужно будет делать, звезды и так наделят вас сексуальной привлекательностью и шармом. Стоит присмотреться к своему ближайшему окружению, тогда, может, кого-то себе найдете.

Дева

В апреле Девам стоит с головой уйти в любимое дело, где они могут добиться хороших результатов. Многое будет зависеть от того, какие усилия вы приложите к тому, чтобы решить максимум назревших вопросов. В профессиональной деятельности вам пригодится умение справляться с поставленными задачами. Главное - проявлять упорство, но без спешки. В личной жизни вы можете столкнуться с критикой, мелочностью, расчетливостью партнера. Постарайтесь установить гармонию внутри себя. Можете пройти курс косметологических манипуляций.

Весы

Вам не стоит размениваться на ерунду. Затраченные в последнее время усилия были напрасны. В целом можете расслабиться, потому что никаких потрясений апрель вам не сулит. В плане личной жизни неблагоприятным будет стремление проявить себя очень ярко и навязчиво. В плане здоровья все должно быть хорошо и стабильно.

Скорпион

Вам необходимо быть на плаву, заводить полезные знакомства, решать старые вопросы. Обычно вам везет с друзьями и покровителями, поэтому апрель подарит вам еще один шанс для того, чтобы встретить мудрого и влиятельного человека. В работе вам нужно сконцентрироваться на решении важных вопросов. Также стоит обратить внимание на рутину. В личной жизни вам может не хватать чувствительности и гибкости по отношению к партнеру. Избегайте неприятных разговоров и не давайте советы близким, если они их не просят.

Стрелец

Апрель принесет вам большие проблемы по работе. Что касается личной жизни, то вам лучше направить свои силы и энергию на создание мира. Вам нужен крепкий тыл, который поможет вам менее болезненно воспринимать проблемы на работе. Ваш сложный характер может привести вас к переменам, но их лучше отложить, потому что они не сулят успеха, особенно в первой половине месяца. Зато вторая половина месяца будет более спокойной.

Козерог

Козерогам рекомендуется определиться с союзниками, выбирать людей тщательно, потому что иметь с ними дело придется не один месяц. Среди ваших близких есть люди, которые вас понимают, поэтому стоит прислушиваться к их советам. Взаимоотношения с коллегами будут хорошими, поэтому не исключены новые возможности. Но на любовном фронте придется нелегко, потому что Козероги людят сами создавать себе трудности, а потом их геройски преодолевать.

Водолей

Апрель даст Водолеям возможность упрочнить свою позицию на рабочем месте, привлечь как можно больше денег, определить, кто из коллег тормозит процесс, а с кем можно сойтись поближе. У вас появится шанс не только добиться нового места под солнцем, но и решить наболевшие вопросы. Главное - убрать сомнения в плане карьеры и финансов, которые вас ранее терзали. Вы можете выиграть в лотерею, получить премию или новую зарплату. А вот ваши отношения с любимым человеком нуждаются в реставрации. Сделайте шаг навстречу к прошлым отношениям, потому что они могут возобновиться. Будьте искренними, тогда все будет хорошо.

Рыбы

Рыбам придется проявить усилия и терпение в этом месяце. Ко всему нужно относиться философски. Больше внимания уделите трем главным вещам в апреле - общение с близкими, работа и здоровье. Будьте осторожны с новыми проектами, особенно теми, которые вызывают у вас сомнения. В личной жизни вам не стоит менять какие-то решения. Существует опасность развода с любимым человеком. Если есть разногласия с родственниками, то нужно их уладить и найти компромисс.

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