Овнам стоит заняться саморазвитием.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля. Девы будут расплачиваться за грехи, их настигнет бумеранг. А Скорпионов ждет удача, перед ними откроются все двери. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит заняться саморазвитием. Вы часто стараетесь компенсировать некоторые "провалы" в знаниях своим умением делать комплименты. Теперь же вам придется доказать, что вы заслуживаете похвалы.

Телец

Тельцам не стоит переживать из-за страхов. Боритесь с фобиями, они мешают вам двигаться вперед. Все опасения - в вашей голове, не бойтесь.

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Близнецы

Близнецы могут потратить на себя деньги. Отправьтесь на шоппинг и обновите гардероб. Также вы можете задуматься о крупных покупках, таких как машина или дорогая техника.

Рак

Ракам стоит проявить дар убеждения. Не спорьте из-за пустяков, проявите хитрость и не поддавайтесь гневу. Вы способны решить все проблемы без лишних эмоций.

Лев

Львы будут приятно удивлены. Они поймут, что семья всегда будет их поддерживать. Цените родственников, только они останутся рядом даже в самых ужасных ситуациях.

Дева

Девам стоит быть осторожнее. Вы можете на себе ощутить, как больно бьет бумеранг. Пришло время расплачиваться за ошибки прошлого, это будет нелегко.

Весы

9 июля Весы могут серьезно поссориться со своей второй половинкой. Будьте максимально вежливы, вы рискуете сжечь все мосты и сильно об этом пожалеть. Не говорите то, что может обидеть вашу любовь.

Скорпион

Скорпионы получат миллион возможностей. В этот день перед вами будут открываться все двери. Пользуйтесь этим и смело достигайте новых высот.

Стрелец

Стрельцы узнают, что в скором времени они смогут разбогатеть. Возможно, вам предложат повышение или новую зарплату. Не стыдитесь своих успехов.

Козерог

9 июля Козерогам стоит не игнорировать тревожные мысли. Вы понимаете, что рядом с вами затаилась беда. Постарайтесь скрыться от всех невзгод.

Водолей

Водолеи встретят свою любовь. Вы можете начать серьезные отношения, однако не стоит торопиться. Пусть все идет своим чередом, так будет лучше.

Рыбы

Астрологи считают, что Рыбы получат то, чего хотели. Однако вкус победы может омрачить неприятное ощущение. Вы тратили слишком много времени на достижении цели, которая принесет вам мало пользы.

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