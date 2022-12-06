Узнайте, что звезды приготовили вам на этот день.

Астрологи рассказали, чего следует ожидать всем знакам Зодиака в среду, 7 декабря. Подробнее читайте в нашем материале.

Овен

Не стоит планировать на этот день ничего важного. Лучше сконцентрироваться на себе и попытаться расслабиться.

Телец

Звезды советуют в этот день вести себя спокойно, рассудительно, не пытаться кого-то задеть и главное - никому не грубить.

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Близнецы

Близнецам важно сосредоточиться и не растрачивать себя на пустые разговоры и бессмысленные дела. Только так успех придет к ним в руки.

Рак

Ракам сделают предложение, от которого будет трудно отказаться. Оно будет связано с работой.

Лев

Этот день максимально благоприятен для отдыха. Даже если Львы и решат поработать 7 декабря, то все будет валиться из рук.

Дева

В этот день Девам нужно обращать внимание на знаки - судьба сама даст ответ на интересующие их вопросы и подскажет, в каком направлении двигаться.

Весы

Чтобы в этот день принять правильное решение, нужно подходить к принятию трезво, спокойно, без эмоций. Главное - это обращать внимание на факты.

Скорпион

День благоприятен для того, чтобы позвать кого-то в гости или пойти в гости. Стоит забыть старые обиды и попробовать начать жизнь с чистого листа.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют сделать какое-то хорошее дело. Вся энергетика, которую 7 декабря отдадут Стрельцы, вернется к ним в двойном размере.

Козерог

У них есть риск поскандалить со второй половинкой. Исход ссоры и само ее наличие будет зависеть только от поведения самих Козерогов.

Водолей

Звезды советуют им прислушиваться к советам окружающих и не отвергать помощь. Это очень важно, если Водолеи хотят достичь успеха в задуманном деле.

Рыбы

В жизни Рыб в среду появится человек из прошлого. Это может быть старый знакомый или даже былая любовь. Ничего хорошего эта встреча не сулит.

Напомним, экстрасенс ответила, каким знакам Зодиака еще долго не видать "белой полосы".

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