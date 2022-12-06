Пока у них сохраняется напряжение в жизни.

Экстрасенс рассказала о знаках Зодиака, чья жизнь будет трудной в конце декабря и начале января. Им не следует расслабляться, опускать руки или переставать бороться - сложности всегда закаляют, но их нужно упорно и гордо преодолевать. Кто эти знаки и чего им ждать в ближайшее время - читайте в материале.

Овен

Овны давно мечтают сменить условия своей жизни. Для кого-то это может быть мечта о косметическом ремонте, смена перепланировки дома, чтобы "освежить" пространство. А кто-то и вовсе мечтает переехать в другое место. Есть Овны, которые хотели бы приобрести машину, сменить работу, создать семью или завести детей. Все эти мечты и желания - не решение одного дня. К этому нужно подготовиться как морально, так и финансово. Довольно длительный и трудоемкий процесс требует заинтересованности, усилий, вовлеченности.

Астрологи говорят, что желание непременно сбудется, однако перед этим нужно будет постараться и пережить непростые времена, поборов все трудности.

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Лев

Звезды пророчат представителям этого знака Зодиака проблемы в личной жизни. Эксперт утверждает, что Львы-жещнины вынуждены будут бороться за свое счастье. Возможно, у них с партнером возникнут недопонимания или в отношениях появится кто-то третий. Львы-мужчины "остынут" к своим партнерам, но в глубине души все же будут ощущать симпатию. Эти двоякие чувства станут причиной потребности принятия важного решения. Экстрасенс добавила, что у Львов на этой почве будет какой-то внутренний конфликт.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых с января все будет хорошо.

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