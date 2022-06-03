Шестой лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, прекрасно подходит для сбора информации и домашних дел. А вот работу с важными документами стоит отложить!

Шестой лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, оптимален для материальных дел: можно отправляться за дорогими покупками, браться за честолюбивые проекты. С другой стороны, гороскоп на 4 июня 2022 года выделяет и две опасные сферы: это общение (люди падки на лесть, легко попасть впросак) и заполнение документации (в эти сутки лучше не подписывать важные документы).

В это время лучше собирать информацию и заниматься домашними делами.

Гороскоп на 4 июня 2022: Овен

Упорядочивание и раскладывание по полочкам (в прямом и переносном смысле) – то, что получается сегодня лучше всего. Ваши организаторские способности на высоте – пользуйтесь этим, даже если речь идет о простой домашней уборке.

Гороскоп на 4 июня 2022: Телец

Сейчас не время для активных действий! Что бы вы ни планировали на этот день – отложите это хотя бы на день: высок риск досадных ошибок. Устройте себе передышку.

Гороскоп на 4 июня 2022: Близнецы

Оглянитесь вокруг и задумайтесь: что бы вы хотели исправить в своей жизни? На финальном отголоске ретроградного Меркурия у вас есть волшебная возможность что-то переделать или перенаправить реализацию какого-то проекта в нужное русло.

Гороскоп на 4 июня 2022: Рак

Уже 5 июня Сатурн становится ретроградным – поэтому сегодня самое время заняться финансами. Июнь для вас – вообще отличный месяц, чтобы заняться накоплениями, а составить финансовый план на месяц вперед стоит именно в эти лунные сутки.

Гороскоп на 4 июня 2022: Лев

Четко планируйте каждый свой шаг: если в магазин за покупками, то составьте список, если онлайн-встреча по работе – то набросайте себе тезисы своих вопросов или речи. Без четкого плана успеха вам сегодня не видать. А вот досадные неприятности – гарантированы.

Гороскоп на 4 июня 2022: Дева

Ваша интуиция сейчас выкручена на максимум: вы тонко чувствуете настроение людей и практически предугадываете их желания и поступки. Поэтому именно общение и переговоры – то, что позволит вам заработать наилучшие дивиденды в этот день.

Гороскоп на 4 июня 2022: Весы

Опасайтесь незнакомых людей: сегодня вы можете стать жертвой чужой злобы или просто лени и невнимательности. Даже на близких людей сегодня лучше не полагаться: лучше всего будет сделана та работа, что вы сделаете самостоятельно.

Гороскоп на 4 июня 2022: Скорпион

Вы слишком стремитесь контролировать всё и всех – отпустите контроль, дайте отдых и себе, и окружающим. Если не получается, то лучше провести день в одиночестве.

Гороскоп на 4 июня 2022: Стрелец

Сегодня можете смело просить о помощи. И вообще решительнее озвучивайте свои желания – даже если вообще не рассчитывали на их реализацию. И вы обретете поддержку, вот увидите.

Гороскоп на 4 июня 2022: Козерог

Стоит проявлять осторожность во всем – и в денежных вопросах, и в отношениях. Лучше всего провести этот день уединенно, а если все же нужно с кем-то общаться – игнорировать любые провокации (или то, что покажется вам провокациями).

Гороскоп на 4 июня 2022: Водолей

Плохая новость: вам сегодня придется отстаивать свои интересы (дело может дойти и до неприятных споров). Хорошая новость: вам хватит на это сил. Да, будет неприятно – но вы справитесь.

Гороскоп на 4 июня 2022: Рыбы

День наполнен приятными событиями. Хотя подобная активность и может раздражать некоторых представителей знака. Всему виной усталость: им очень хочется отдохнуть даже от приятных вещей. Попробуйте даже во время отдыха наслаждаться жизнью.

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