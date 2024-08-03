День сулит новые события.

Эзотерики составили гороскоп на 4 августа по картам Таро. Узнайте, какой совет вам дают "высшие силы". Прислушиваться к ним или нет - решать только вам.

Овен

Овны могут сделать себе выходной день и заниматься тем, что приносит им настоящее удовольствие. Если почувствуете нужду в уединении, то сбежите ото всех и подумайте о том, что вас тревожит.

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Телец

Тельцам предстоит напряженный день, так как завтра от вас может потребоваться максимальная концентрация на каких-то рабочих вопросах. Не отвлекайте на мелочи, чтобы не допустить ошибку.

Близнецы

День будет благоприятным для изменений, в том числе и внешних. Если вы давно хотели сменить свой имидж, то самое время это сделать. Не бойтесь экспериментировать.

Рак

Ракам предстоит важный день, потому что может решиться их судьба. По словам эзотериков, произойдет событие, которе перевернет вашу жизнь с ног на голову. Держитесь крепче.

Лев

Львы могут посвятить этот день своим хобби. Но если с самого утра вы будете испытывать лень, то можете просто валяться в постели и наслаждаться тем, что ничего не делаете.

Дева

Девам рекомендуется научиться меньше контролировать людей, потому что своим напором вы можете вызывать у них только раздражение. Будет лучше, если вы дадите им свободу и право выбора.

Весы

Каждый человек имеет право на ошибку. Поэтому не корите себя за то, что могли сделать что-то не так или сказать. Концентрируйтесь на хорошем и на своих сильных сторонах, но при этом умейте признавать свои ошибки.

Скорпион

Скорпионы могут выиграть в лотерею. Поэтому смело участвуйте во всех розыгрышах, потому что в этот день вам очень повезет. Вы улучшите свое финансовое положение.

Стрелец

На Стрельцов могут свалиться новые задачи, которые им нужно будет в срочном порядке решать. Обратитесь за помощью к людям, которым доверяете. Они помогут вам со всем справиться.

Козерог

У Козерогов появится шанс наладить свою личную жизнь. Вы можете закрутить роман с новым в вашей жизни человеком. Берегите эти отношения, если видите в них потенциал.

Водолей

Водолеи могут организовать классную вечеринку для своих близких людей. Проведите время весело в хорошей компании и насладитесь общением с теми, кто вам действительно дорог.

Рыбы

Рыбам рекомендуется заняться духовными практиками, потому что они помогут вам стабилизировать ваше эмоциональное состояние. Отпустите прошлое и подумайте о прекрасном будущем.

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