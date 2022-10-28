Узнайте, что ждет в этот день все знаки Зодиака.

Астрологи составили прогноз на субботу, 29 октября, для всех знаков Зодиака. Некоторым из них завтра удастся осуществить свою мечту, а кому-то придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться своих целей.

Овен

Ваш моральный настрой будет не самый лучший, а все из-за проблем, которые могли возникнуть у вас ранее. Пришло время расставить все точки над "і" и избавиться от груза прошлого.

Телец

Суббота будет самым удачным для женитьбы днем. Если вы давно решались сделать этот серьезный шаг, то пришло время. Будьте счастливы со своим любимым человеком!

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Близнецы

Единственное о чем Близнецы могут не переживать, так это их финансовое положение. Денежные поступления очень вас порадуют. Можете совершить крупную покупку, на которую ранее не хватало денег.

Рак

Ваш жизненный потенциал будет на высоте. А это значит, что завтра вы сможете решить абсолютно любую задачу, не в зависимости от ее сложности. Вечером можете расслабиться у камина с кружкой вкусного чая.

Лев

В этот день вы наконец поймете, кто и как к вам относится. Звезды не сулят ничего плохого, просто пришло время "почистить" свое окружение. А вот отношения с близкими станут теплее.

Дева

Астрологи советуют вам посвятить время образованию. Возможно, вы давно планировали записаться на какие-то курсы. Завтра все будет этому способствовать.

Весы

В каждой сфере вашей жизнедеятельности будет порядок. Также у вас появятся возможности для релизации своих планов. Вы можете заручиться поддержкой друзей.

Скорпион

Вы сможете найти свой путь к успеху, если поймете, что вам действительно нужно. Не стоит хвататься за все подряд, если не хотите прогореть во всем.

Стрелец

Стрельцам завтра придется хорошенько поработать. Пришло время закрыть все "хвосты". Только так вы сможете начать движение вперед.

Козерог

Козерогам завтра посчастливится обрести личной счастье. Больше времени проводите в людных местах, там вы можете встретить свою судьбу.

Водолей

В этот день вы можете сделать серьезный рывок в профессиональном плане. Главное ваше оружие - самопрезентация. Не пренебрегайте этим важным нюансом.

Рыбы

А вот Рыбам стоит уделить время своему здоровью. О себе могут дать знать хронические заболевания. Обратитесь за помощью к врачу.

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