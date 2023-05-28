День будет нелегким для многих знаков Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 29 мая 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что этот понедельник принесет именно вам.

Овен

С самого утра вы будете крутиться как белка в колесе. Вам придется решать много вопросов как по работе, так и дома. Кроме того, день будет благоприятным для того, чтобы заняться ремонтом.

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Телец

Эксперты советуют вам составить четкий план действий на этот день и делать все по мере приоритетности. Если будете хвататься за все подряд, то можете не сделать даже минимум из списка.

Близнецы

В этот день все будет способствовать тому, чтобы вы развивались. Можете познакомиться с интересными людьми, записаться на курсы по изучению иностранных языков или какие-то другие.

Рак

В понедельник вы будете находиться в очень странном настроении. С одной стороны у вас все хорошо, а с другой - могут наблюдаться внутренние переживания и борьба. Постарайтесь гнать от себя плохие мысли.

Лев

Вы будете заряжены энергией весь день. Это позволит вам сделать все запланированное и даже начать что-то новое. Все будет удаваться вам с легкостью, поэтому не теряйте время.

Дева

Завтра вам стоит обращать внимание на детали. Порой вы не замечаете то что следовало бы. Из-за этого вас очень легко обмануть. Будьте осторожны с деньгами.

Весы

У вас могут возникнуть жаркие споры и конфликты с окружающими. Уж очень вы любите доказывать свою точку зрения, что порой негативно отражается на ваших отношениях с людьми. Держите себя в руках.

Скорпион

Вам стоит обратить внимание на свое финансовое положение. Лишние траты могут опустошить ваш кошелек на ближайшее время. Поэтому подходите к ним с умом.

Стрелец

Завтра у вас могут появиться новые возможности, поэтому очень важно, чтобы вы их не упустили. Знакомьтесь с людьми, предлагайте идеи, развивайте свой бизнес. Не сидите на одном месте!

Козерог

Завтра вы можете ощутить эмпатию, что позволит вам проникнуться чувствами близкого человека. Постарайтесь наладить с ним контакт, если последнее время в ваших отношениях появилась трещина.

Водолей

Перед вами откроются новые двери. То есть вам могут предложить новую работу или более выгодное сотрудничество. Благодаря этому улучшится и ваше материальное положение.

Рыбы

День будет благоприятным для занятий творчеством. Вечер посвятите своим родным и близким. Общение с детьми также пойдет вам на пользу.

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