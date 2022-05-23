Узнайте, что ждет завтра именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 24 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Что этот день сулит именно вам - читайте далее.

Овен

У вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Чтобы избежать разрыва со второй половинкой, постарайтесь не критиковать ее, а взглянуть на ситуацию под разными углами.

Телец

Вам удастся вычислить, кто из вашего окружения недоброжелательно к вам относиться. У вас будет шанс поговорить с этим человеком и вывести его на чистую воду.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется завтра заниматься физическими упражнениями. Весь день вы можете чувствовать недомогание.

Рак

Ваше доверие к коллегам может негативно сказаться на вашей карьере. Есть риск, что завтра вас попытаются обмануть, из-за чего вы рискуете потерять не только деньги, но и должность.

Лев

Во вторник вам стоит полагаться только на себя. Коллективные действия не приведут ни к чему хорошему.

Дева

Вас ждет встреча с новым человеком, который может вам очень понравится. Но не спешите нырять в омут с головой. Хорошенько присмотритесь к нему.

Весы

Завтра вам категорически нельзя рисковать. Каждый рискованный поступок может обернуться для вас трагедией.

Скорпион

Ваш жизненный потенциал будет близиться к нулю. Поэтому этот день лучше провести дома в тихой и спокойной обстановке.

Стрелец

Ваш день будет наполненный радостью, так как завтра вас ждет приятный сюрприз. Отвечайте людям взаимностью.

Козерог

У вас могут возникнуть проблемы в общении с людьми. Помните, что в спорах крайне редко рождается истина.

Водолей

Этот день вам лучше провести в компании близких людей. А вечером можете устроить небольшое пати для всей семьи.

Рыбы

День наделяет вас выдержкой. А это значит, что завтра судьба может подкинуть вам новые испытания. И только от вас зависит, пройдете вы их или нет.

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