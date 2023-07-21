Тельцы будет приятно удивлены тем, какие люди их окружают.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июля. Девы будут сильно чем-то впечатлены, их ждет взрыв эмоций. А Водолеи рискуют угодить в капкан врага. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит заняться делами, которые они давно пытались игнорировать. Пришло время разобраться со всеми проблемами. Только так вы сможете двигаться вперед, не переживая из-за сложностей в прошлом.

Телец

Тельцы будет приятно удивлены тем, какие люди их окружают. Приятная компания точно поднимет настроение. Не думайте о плохом и дайте себе возможность расслабиться.

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Близнецы

22 июля Близнецам стоит приложить максимум усилий. Вы можете совершить грандиозный прорыв. Однако для этого нужно действовать и не ждать помощи от коллег.

Рак

Раков ждет хорошая новость, которая подарит вам счастье. Не бойтесь говорить о своей радости вслух, вас никто не осудит. Разделите приятные моменты со своими друзьями.

Лев

В субботу Львы сумеют насладиться отдыхом. Отключите телефон, игнорируйте мысли о работе, вы нуждаетесь в "перезагрузке". Займитесь йогой или отправьтесь на прогулку.

Дева

У Дев произойдет настоящий взрыв эмоций. Сначала вы можете сильно грустить, а затем начнете радоваться и веселиться. Такие "качели" могут вас утомить, вечером позвольте себе расслабиться.

Весы

Весам придется решать непростую задачу. Возможно, вас поставят перед выбором, это вам не понравится. Если вы не готовы идти на компромисс или чем-то жертвовать, боритесь и не бойтесь начинать споры.

Скорпион

Скорпионам повезет в финансовом плане. Вы получите щедрую прибавку з зарплате или же случайно узнаете о том, что вам готовят грандиозный сюрприз. Будьте благодарны за все, что для вас делают.

Стрелец

22 июля Стрельцы рискуют поссориться с лучшим другом. Не позволяйте своим эмоциям все испортить. Выслушайте претензии и сделайте правильные выводы.

Козерог

Завтра Козерогам придется выступить в роли судьи. Дайте хороший совет человеку, если он об этом попросит. Однако не стоит брать на себя слишком много, постарайтесь подбирать выражения.

Водолей

Водолеи рискуют попасть в капкан врага. Для вас готовят подлую и очень жестокую месть. Попробуйте понять, кого вы сильно обидели, именно этот человек строит вам козни.

Рыбы

В субботу Рыбам стоит отказаться от плохих мыслей и вредных привычек. Начните новую жизнь, оставив все плохое в прошлом. Прощайтесь с людьми, которые вам не угодили.

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