Близнецам порекомендовали исключить неуверенность, которая сдерживает в жизни и любви.

Представителям каждого знака Зодиака посоветовали, чего следует избегать, чтобы прожить лучшую жизнь в 2025 году, пишет apartmenttherapy.com.

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Овен - поспешные действия и сомнения в своих пределах

Этот год обещает быть для вас размеренным, Овен. Ваша правящая планета Марс будет ретроградной до февраля, что приведет к задержкам, замедленному ритму и пересмотру планов, особенно в домашней сфере. С июня Юпитер в Раке привнесет удачу и новые возможности в вашу жизнь. Также Сатурн и Нептун ненадолго заглянут в ваш знак, напоминая вам притормозить, осознать свои ограничения и позаботиться о здоровье. Эти сигналы подскажут, на что обратить внимание в ближайшие годы.

Телец - бег с неправильной командой

В 2025 году вы будете переосмысливать свои ценности, Телец. Дружеские связи, социальный круг и ваши цели выйдут на первый план, особенно весной, когда Венера, ваша планета, станет ретроградной. Удовлетворяет ли вас текущее окружение? Может, пора перестать пытаться угодить другим и быть собой. С июня Юпитер в Раке вдохновит вас на развитие - будь то новые образовательные проекты, путешествия или творческие начинания. А в июле, с приходом Урана в Близнецы, вы ощутите прилив энергии в сфере ресурсов.

Близнецы - неуверенность, которая сдерживает в жизни и любви

Если 2025 год начался для вас с сомнений, хорошие новости: весной ситуация изменится. С приходом Юпитера в Рак вы обретете больше уверенности, что отразится на вашем финансовом и профессиональном положении. Возможно, удачное партнерство или сотрудничество принесет доход, а в отношениях наступит стабильность. Одинокие могут встретить кого-то значимого, а те, кто уже в отношениях, укрепят их. Главное - заботьтесь о себе и своем здоровье. В июле Уран в вашем знаке может вскрыть области, где вы себя ограничиваете. Наступает время выйти за рамки и принять мышление изобилия.

Рак - преуменьшение проблем в карьере или отношениях

Для вас 2025 год будет удачным, Рак. Хотя начало может показаться медленным из-за ретроградного Марса, в июне Юпитер войдет в ваш знак, принося оптимизм и желание развиваться. Используйте этот период для реализации желаний и планов, особенно 12 августа, когда Венера и Юпитер создадут благоприятный аспект. Но будьте готовы к вызовам. Сатурн начнет свое движение по Овну, привнося сложности в карьеру или отношения. Эти преграды - лишь предвестники будущих перемен, поэтому отнеситесь к ним серьезно.

Лев - мало отдыха и времени для себя

Начало года потребует от вас снизить темп, Лев. Ретроградный Марс направит ваше внимание на завершение старых дел и заботу о себе. С июня Юпитер в Раке принесет вдохновение - вложите усилия в творчество, путешествия или просто больше отдыхайте. Однако затмения в марте и сентябре могут повлиять на ваши финансы и работу. Убедитесь, что у вас есть надежная поддержка, чтобы справиться с этими переменами.

Дева - попытки быть кем-то, кем вы не являетесь

С наступлением 2025 года вам предстоит освободиться от старых ролей и ограничивающих убеждений, Дева. Затмения в марте и сентябре помогут вам осознать, какие перемены вам необходимы. Отношения тоже станут более гармоничными, а Юпитер в Раке добавит удачи через новых людей или сообщества. Возможно, вас познакомят с важным человеком, или друг окажет помощь в достижении вашей цели.

Весы - попытки уйти от отношений в карьеру

Весной ретроградная Венера заставит вас пересмотреть близкие отношения. Обдумайте, как вы взаимодействуете с окружающими и какую ценность эти связи привносят в вашу жизнь. Сатурн в Овне летом покажет вам, какие проблемы или обязательства ждут в будущем. Тем не менее, Юпитер в Раке принесет успехи в карьере, так что наслаждайтесь результатами своих усилий.

Скорпион - выгорание

Начало года пройдет под знаком замедления, Скорпион. Ретроградный Марс предлагает сосредоточиться на завершении старых проектов и восстановлении сил. С июня Юпитер в Раке подарит насыщенное лето, открыв новые горизонты для творчества, путешествий или бизнеса. Но не забывайте заботиться о здоровье и мудро распределять время.

Стрелец - попытки уйти от внутреннего исцеления

Готовы ли вы работать над собой, Стрелец? 2025 год принесёт множество возможностей для вашего личностного роста и трансформации, хотя этот процесс потребует времени и усилий. В июне Юпитер, ваша управительница, перейдёт в Рак, открывая перед вами новые перспективы. Будьте готовы к изменениям в личной или профессиональной жизни во время затмений, которые пройдут в середине марта и конце сентября. Возможно, вас ждёт судьбоносное событие, связанное с семьёй или карьерой.

Козерог - не принятие обязательств

2025 год принесет перемены в вашу личную жизнь, Козерог. Хотя начало года будет немного медленным, весной Юпитер войдёт в знак Рака, что ускорит темп событий. Это отличное время для укрепления серьезных отношений, будь то романтические или профессиональные. Возможно, вы встретите нового партнера или решите узаконить уже существующие отношения. Однако в мае Сатурн, ваша управляющая планета, перейдёт в новый знак, что может вызвать сложности на домашнем фронте. Если вы планируете наладить отношения с родственниками или обновить свое жилище, самое время заняться этим.

Водолей - слишком много работы и не установление границ

2025 год принесет вам массу возможностей в карьере, Водолей, но первый квартал года лучше посвятить подготовке. Серьезный рабочий темп начнется в июне, когда Юпитер войдёт в Рак, способствуя вашему профессиональному развитию, расширению сети контактов и улучшению финансовой ситуации. С осени прошлого года Плутон находится в вашем знаке, что побуждает вас взять ответственность за свою жизнь. Но помните: вы не сможете игнорировать свои чувства. Когда Сатурн в мае войдёт в Овна, вам придётся учиться устанавливать границы и вести конструктивные диалоги.

Рыбы - ограничение личного или творческого потенциала

Для Рыб 2025 год станет временем личностного роста. С Северным узлом в вашем знаке и Нептуном, который впервые за долгое время выходит из него, вы получите больше ясности о своих целях и внутреннем "я". Внимательно следите за событиями во время затмений в марте и сентябре - они могут изменить ваш жизненный путь или помочь освободиться от ненужных связей. Лето обещает быть насыщенным: Юпитер в Раке подарит вам новые возможности для творчества, романтики и веселья. Если вы свободны, дайте шанс новым знакомствам. Для творческих личностей это время станет отличным поводом вложиться в интересные проекты.

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