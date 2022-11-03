Проблемы, которые долгое время не давали покоя, наконец отойдут на второй план.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, чьих представителей ждет безграничное счастье уже с января 2023 года. "Черная полоса" в их жизни закончится, начнется новый этап, который принесет счастье и гармонию.

Овен

Овнам будет везти в домашних и рабочих вопросах. Например, они могут переехать на новую жилплощадь или даже приобрести свое жилье. Также Овны в 2023 году могут устроиться на новую работу, получить повышение по карьерной лестнице или им поднимут зарплату. Счастье для Овнов заключается в хорошем доходе и взаимопонимании с членами семьи, поэтому можно смело говорить, что будущий год будет для них очень счастливым.

Стрелец

Астрологи говорят, что у Стрельцов сбудутся в 2023 году все желания. И это начнет происходить уже с января, когда представители данного знака смогут осуществить давнюю мечту. О какой именно мечте идет речь - не сообщается, однако эксперты уточняют, что это будет касаться не карьеры или семьи, а чего-то слишком личного.

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Телец

Тельцы почувствуют наступление "белой полосы" примерно в марте. Тогда они смогут закрыть вопросы, которые давно не давали спокойно спать. В 2023 года у Тельцов будет много удачных знакомств - как личных, так и деловых. Приход в жизнь новых людей повысит жизнерадостность представителей этого знака и мотивирует их к новым свершениям.

Напомним, полнолуние 8 ноября оставит без денег эти знаки Зодиака.

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