Астрологи рассказали, что это событие негативно отразится на минимум трех знаках.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на представителей которых полнолуние 8 ноября отразится довольно плохо в плане финансов. Они могут остаться вообще без денег на определенный отрезок времени. Кому следует опасаться в первую очередь - читайте в материале УНИАН.

Рак

Их финансовое положение оставляет желать лучшего. Скромные запасы улетучатся с молниеносной скоростью после плохих новостей, которые сообщат именно 8 ноября. Это может быть поломка транспорта, проблемы со здоровьем у самих Раков или их родственников. Придется не просто потратить все сбережения, а еще и залезть в долг.

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Водолей

У Водолеев недавно началась темная полоса, которая не дает финансовому потоку открыться. Именно поэтому Водолеев 8 ноября и после этой даты ждут непредвиденные расходы. Они будут относительно невысокие, но многочисленные, что существенно ударит по их материальному состоянию.

Рыбы

Рыбам придется потратиться на то, чтобы выйти из сложной ситуации. Появится ряд проблем, которые получится решить финансовым путем. Звезды говорят, что представителям этого знака Зодиака нужно более бережно относиться к деньгам, или к концу года они рискуют остаться "без штанов". Уточняется, что 8 ноября Рыбы могут приобрести что-то по подозрительной скидке или по не очень прозрачным условиям, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Напомним, известный астролог назвала тяжелые даты ноября.

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