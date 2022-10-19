Узнайте, что готовит вам этот день.

Астрологи рассказали, каким будет 20 октября для разных знаков Зодиака.

Овен

По гороскопу у Овнов в этот день будет благоприятный день для различных дел, которые давно откладывали в долгий ящик.

Телец

Тельцам звезды пророчат интересную встречу, которая сильно их мотивирует.

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Близнецы

Близнецы останутся в этот день одни и смогут побыть наедине со своими мыслями, что поможет принять правильное решение.

Рак

Раки могут осуществить какие-то желанные покупки, о которых давно мечтали. Это может быть как какая-то мелочь, так и что-то дорогостоящее.

Лев

Львам вечер 20 октября подарит сюрприз. Это может быть какое-то романтическое свидание или прогулка.

Дева

Дев ждут ссоры с близкими людьми. Это необратимо, так что придется просто переждать эмоционально нестабильный момент.

Весы

Весам предстоит тяжелый трудовой день с множеством проблем, которые нужно будет решать оперативно.

Скорпион

Скорпионы почувствуют слабость и недомогание. Могут быть симптомы болезни, на которые нужно срочно отреагировать.

Стрелец

Уроженцы этого знака Зодиака проведут расслабленный день. Они могут отказаться от привычной работы, и провести день за чем-то необычным. Например, уйти с работы и весь день посвятить прогулке.

Козерог

Козерогам нужно подготовиться к поездке. Это может быть командировка или небольшое путешествие с романтическим подтекстом.

Водолей

Водолеям сообщат неприятную новость касательно их семьи.

Рыбы

Приготовьтесь к тому, что вас постоянно будут пытаться раздражать и выводить на конфликт.

Напомним, недавно астролог Дмитрий Уранус предсказал опасность для Украины. Он говорит, что в ближайшем будущем такого стремительного освобождения территорий не предвидится.

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