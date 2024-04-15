День обещает перемены в жизни некоторых знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака. Узнайте, что ожидает вас во второй день недели и, чего стоит остерегаться, чтобы не наткнутся на неудачу.

Овен

Стоит включить голос интуиции на полную мощность - в этот день он будет подсказывать только правильные решения и направлять по нужному пути. Также во вторник вы будете нарасхват, многим людям будет нужен ваш совет, какая-то помощь или просто моральная поддержка.

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Телец

Удача на вашей стороне и помогает закончить все важные переговоры успешно. Поэтому стоит смело делиться своими идеями с руководством и искать единомышленников. Верьте в себя и не бойтесь враждебно настроенных людей - вы сможете покорить и их гранитное сердце.

Близнецы

Дел по горло, и все они будут очень важны для вас. Поэтому заряжайтесь кофе и энергией с самого утра, чтобы успеть все закончить до позднего вечера. А вот за новую работу лучше не браться - пока стоит сконцентрировать внимание на старых задачах и проектах. Полезно в этот день прислушаться к интуиции - она подскажет.

Рак

Вы можете преуспеть в делах, которые раньше казались вам невыполнимыми. Главное - не бояться действовать, а если будет сложно, звезды помогут. Некоторые пойдут еще дальше, и закрутят служебный роман. Будьте осторожны, совмещая работу и личную жизнь. Лучше потратить деньги не на себя, а на дом - приобретите что-то для интерьера.

Лев

Не стоит соглашаться на авантюры. Все они имеют потенциально неблагоприятный результат. Чаще всего они будут организованы близкими и друзьями и, на первый взгляд, не будут выглядеть опасно. Любое приключение оставит положительные эмоции, если вы выйдете из игры вовремя.

Дева

Сложно перейти от слов к делу, но сегодня и не стоит - двигайтесь в своем темпе. Полезно планировать свое будущее, думать над каждым шагом, заводить полезные знакомства - все это поможет в достижении ваших целей. Сейчас вы нуждаетесь в обновлении, и звезды советуют начать с собственного дома. Выбросьте все ненужное и освободите пространство для изменений.

Весы

Силы на нуле, но обстоятельства подталкивают к быстрым реакциям. Будьте начеку, чтобы ничего не пропустить. При этом старайтесь быть как можно дальше от бешеного потока дел и информации, чтобы вас не накрыло с головой. Полезно общаться сегодня с приятными людьми, обсуждать недавние события и поднимать себе настроение новостями.

Скорпион

Не пускайте дела на самотек, старайтесь контролировать каждый процесс. Также звезды советуют сегодня подтянуть все хвосты: доделать старый проект, заполнить документы, отправить письма. Лавина дел сойдет на вас на следующей неделе и важно начать ее с чистого листа. Ловите возможности и пользуйтесь благосклонностью людей - сейчас можно.

Стрелец

Вспомните о своих целях, к которым вы идете уже очень давно. Возможно, сейчас стоит пересмотреть свои шаги и планы: укрепить их, найти новые варианты и возможности. Вообще, сегодня вам придется принять сложное решение, от которого зависит ваше будущее, так что взвесьте все "за" и "против", чтобы позже не пожалеть об ответе.

Козерог

Вас попытаются обмануть, поэтому не стоит верить чужому мнению, лучше опираться на факты. Также стоит настороженно общаться с людьми, которые крутятся возле вас постоянно - возможно, они выжидают подходящего момента, чтобы воспользоваться вашей добротой. Кроме того, звезды советуют не спешить с решениями.

Водолей

Планируйте больше дел на первую половину дня - она будет более удачной. Вы можете решить все проблемы, разобраться со сложными делами и успешно завершить переговоры до обеда. Обязательно воспользуйтесь этим. Ближе к вечеру могут появиться неприятности, но они не станут вас долго волновать - это будут временные трудности.

Рыбы

Отличный день, чтобы и поработать, и отдохнуть. Вообще, все обстоятельства в этот день будут складываться благоприятно для вас, а возможности - попадаться на каждом шагу. Но можно упустить головокружительные шансы, если провести в своих мыслях весь день.

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