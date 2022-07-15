Что этот день принесет вам? Смотрите в материале УНИАН.

Астрологи составили прогноз на 16 июля 2022 года. Что стоит ждать в этот день разным знакам Зодиака - читайте в материале УНИАН.

Овен

Негативные новости накрывают Овнов с головой. Постарайтесь сохранять самообладание и трезвый разум.

Телец

Тельцы в последнее время сомневаются в том, правильно ли они поступили. Звёзды советуют успокоить себя, поскольку сейчас все идёт своим чередом.

Близнецы

Близнецы утомлены от работы и хотят отдыха. Стоит использовать субботу как возможность восстановить силы, ведь впереди ещё много свершений.

Рак

У Раков сейчас благоприятная пора. Несмотря на жизненные трудности, они стараются не терять оптимизм и веру в лучшее.

Лев

Львы озадачены семейными проблемами. Астрологи утверждают, что вы зря переживаете по этому поводу. Плывите по течению и решение придет само собой.

Дева

Проведите субботу со своей семьей. И вы, и они в этом нуждаются.

Весы

Дайте больше любви и тепла своим детям/родителями. Они очень этого ждут.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. Оно подаёт тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать.

Стрелец

Стрельцов вскоре ждёт поездка. Она может быть связана с работой или какой-то другой деятельностью. Все пройдет успешно.

Козерог

Козерогов ждут встречи с друзьями. Используйте это как возможность перезагрузиться и расслабиться.

Водолей

В этот день не избежать словесных перепалок с коллегами или друзьями.

Рыбы

Рыбам звёзды сулят проблемы с работой. Долгое время они не могут найти себя и проведут очередной день в раздумьях о том, что же делать дальше.

Напомним, названы 6 знаков Зодиака, которые часто врут.

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