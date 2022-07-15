Астрологи составили прогноз на 16 июля 2022 года. Что стоит ждать в этот день разным знакам Зодиака - читайте в материале УНИАН.
Овен
Негативные новости накрывают Овнов с головой. Постарайтесь сохранять самообладание и трезвый разум.
Телец
Тельцы в последнее время сомневаются в том, правильно ли они поступили. Звёзды советуют успокоить себя, поскольку сейчас все идёт своим чередом.
Близнецы
Близнецы утомлены от работы и хотят отдыха. Стоит использовать субботу как возможность восстановить силы, ведь впереди ещё много свершений.
Рак
У Раков сейчас благоприятная пора. Несмотря на жизненные трудности, они стараются не терять оптимизм и веру в лучшее.
Лев
Львы озадачены семейными проблемами. Астрологи утверждают, что вы зря переживаете по этому поводу. Плывите по течению и решение придет само собой.
Дева
Проведите субботу со своей семьей. И вы, и они в этом нуждаются.
Весы
Дайте больше любви и тепла своим детям/родителями. Они очень этого ждут.
Скорпион
Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. Оно подаёт тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать.
Стрелец
Стрельцов вскоре ждёт поездка. Она может быть связана с работой или какой-то другой деятельностью. Все пройдет успешно.
Козерог
Козерогов ждут встречи с друзьями. Используйте это как возможность перезагрузиться и расслабиться.
Водолей
В этот день не избежать словесных перепалок с коллегами или друзьями.
Рыбы
Рыбам звёзды сулят проблемы с работой. Долгое время они не могут найти себя и проведут очередной день в раздумьях о том, что же делать дальше.
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