Понедельник принесет новые события в жизнь каждого знака.

Эзотерики составили гороскоп на 15 апреля по картам Таро. Узнайте, что понедельник сулит именно вашему знаку Зодиака и от каких соблазнов стоит воздержаться.

Овен

В этот день Овнам стоит контролировать свои действия. Если вы все пустите на самотек и не будете обращать внимания на чувства других людей, то рискуете стать заложником своего поведения и со всеми разругаться.

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Телец

Завтра Тельцы могут столкнуться с критикой. Астрологи предупреждают, что она может быть вполне обоснованной, поэтому вам стоит прислушаться, а не сразу вставать в позу и создавать драму.

Близнецы

В вашей жизни наступит этап битв. Это значит, что вы будете сталкиваться с людьми, которым вам придется противостоять. Они всячески будут пытаться сломать вас, но вы не должны им поддаваться.

Рак

А вот для Раков этот день пройдет абсолютно спокойно и благоприятно. Вы можете заниматься своими любимыми делами. Вечер проведите в кругу семьи, так вы укрепите связь между вами.

Лев

Перед вами откроются новые перспективы. Это значит, что вам нужно найти союзников, с которыми вы будете реализовывать предстоящие проекты. По словам экспертов, все должно сложиться хорошо.

Дева

Завтра все эмоции Дев выйдут наружу. Страх, боль, злость, разочарование... Все это вы сможете больше держать в себе. Найдите способ, чтобы выплеснуть все это и освободить свою душу от негатива.

Весы

В этот день вы сможете вывести на чистую воду людей, которые попытаются вас обмануть. Астрологи не советуют вам вступать с ними в конфликты, лучше просто откажитесь от их компании.

Скорпион

Перед вами появится сложный выбор - или вы пойдете в неизвестность, где сможете добиться успеха, или останетесь в своей зоне комфорта, которая пока не позволяет вам продвинуться вперед. Решение за вами.

Стрелец

Эзотерики предупреждают Стрельцов об опасности, особенно на дорогах. Вам стоит быть очень осторожными, чтобы не попасть в ДТП или не получить какую-то травму.

Козерог

Возможны быстрые и неприятные изменения, но многое будет еще зависеть от вашего восприятия. Не стоит поддаваться панике. Лучше спокойно их примите, тогда вы поймете, что они особого значения не имеют.

Водолей

У Водолеев был период тотальных трудностей. Сейчас все изменится. Вселенная вознаградит вас за пройденный опыт и даст вам возможность наконец насладиться этой жизнью.

Рыбы

Завтра вам может что-то помешать на пути к вашей цели. Поэтому не стройте воздушные замки и грандиозные планы. Лучше просто плывите по течению.

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