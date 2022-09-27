Гороскоп карт таро даст вам советы на октябрь и предупредит о неприятностях.

Карты таро издавна используются людьми для предсказания будущего. В этих картах люди ищут предзнаменования судьбы и предупреждения. Гороскоп карт таро на октябрь даст советы для каждого знака Зодиака в работе, здоровье и личной жизни.

Овен

Карта месяца: королева мечей

В этом месяце вы проявите небывалую креативность и творческую жилку. Рекомендуется больше времени уделить своим хобби и любимым занятиям. Карта также призывает вас быть добрее и милосерднее к родным в октябре, поскольку вы слишком зациклены на своих чувствах.

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Телец

Карта месяца: пятерка пентаклей

В октябре вы часто будете чувствовать тревогу и беспокойство, груз ответственности, боязнь не оправдать свои ожидания. Карта подсказывает, что причины для беспокойства скрыты лишь внутри вас, а не в реальном мире. Также эта карта призывает Тельцов быть терпимее к своей второй половинке, меньше упрекать любимого человека и чаще хвалить.

Близнецы

Карта месяца: девятка пентаклей

В октябре вам следует проводить больше времени на природе. Такие прогулки не только полезны для здоровья, но и принесут вам вдохновение и умиротворение. В октябре Близнецов ожидает заслуженный тяжелый трудом финансовый подъем. Также карта советует вам обратиться за советом к важной для вас старшей женщине.

Рак

Карта месяца: перевернутый паж жезлов

Эта карта предупреждает Раков об излишнем риске и чрезмерной самоуверенности. Вам стоит умерить свой пыл и адекватнее относиться к критике. В октябре вам будет мешать упрямство и пренебрежение к чувствам других людей. Ещё один совет от карты - внимательнее относитесь к своему здоровью и сигналам организма.

Лев

Карта месяца: справедливость

В октябре вам следует взять на себя ответственность за ваши слова и действия, а также чаще проявлять лидерство. Никто кроме вас не решит ваши проблемы. Карта предупреждает, что совершенные в октябре хорошие и плохие действия позже вернутся к вам бумерангом.

Дева

Карта месяца: перевернутая звезда

Если вы сомневаетесь в каком-либо человеке, то карта предупреждает вас, что надеяться на него не стоит. Этот человек может предать вас в октябре и приписать себе ваши заслуги. В любовных отношениях вы зайдете в тупик, но, возможно, ваша половинка возьмет на себя инициативу.

Весы

Карта месяца: рыцарь кубков

Октябрь будет для вас интересным и полным романтики. Вы найдете своё призвание и будете рады трудиться для своей мечты. Месяц очень удачный для любовных отношений и совместного отдыха со своей половинкой. А в повседневных делах и на работе вам стоит стать серьезным и ответственным.

Скорпион

Карта месяца: девятка жезлов

Октябрь будет для вас трудным и напряженным. Вы постоянно будете чувствовать, будто боритесь с обстоятельствами и со всем миром. Но благодаря упорному труду вы сможете добиться задуманного. Жизненные трудности закалят вас и зарядят уверенностью в себе.

Стрелец

Карта месяца: перевернутая семерка кубков

Карта предупреждает вас о том, что вы идете по ошибочному пути и несправедливо относитесь к близким. Карта призывает вас задуматься: правильно ли вы сейчас действуете и не упускаете ли какую-то возможность. Также судьба предупреждает вас об излишней наивности и необходимости снять розовые очки.

Козерог

Карта месяца: сила

В октябре вы почувствуете полную уверенность в себе и превосходство над окружающими. Вам хватит решимости и напористости решить свои главные проблемы. Самочувствие в октябре будет на высоте. Воспользуйтесь приливом сил в свою пользу, но не зазнавайтесь.

Водолей

Карта месяца: тройка жезлов

Месяц очень удачный для работы и продвижения по карьерной лестнице. Вы узнаете много полезных для вас слухов и секретов, а также познакомитесь с интересными людьми. В любви карта обещает полную гармонию и взаимопонимание, отсутствие разногласий.

Рыбы

Карта месяца: перевернутая пятерка кубков

У Рыб в октябре появится уникальный шанс переосмыслить свою жизнь и исправить свои ошибки, поработать над собой. Однако вы сможете добиться успеха лишь в том случае, если признаете свои проблемы, а не закроете на них глаза.

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