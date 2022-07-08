Для кого-то прием пищи - рядовой процесс, а кто-то делает из этого настоящую трапезу.

Практически все люди на планете любят вкусно поесть, но часто мы забываем о мере, а для некоторых прием пищи превращается в нечто фанатическое.

Астрологи назвали самых больших обжор по знаку Зодиака. Именно для них чревоугодие стало вторым я.

Телец

Не признают диет и пищевых ограничений, они обожают выпечку - булочки, пирожные, кексы, мафины и не способны остановиться, пока не съедят с десяток. По этой причине многие Тельцы имеют лишний вес, но удовольствие для них важнее фигуры.

Рак

Знают толк в еде, но не знают меры - едят, пока не становится трудно дышать. Раки - виртуозные повара, они любят готовить разнообразные сложные блюда, однако при этом совсем не заботятся, чтобы они были полезными.

Лев

Главное, чтобы было вкусно. Любят рестораны быстрого питания, где заказывают все, что захочется, не задумываясь о количестве пищи, ее калорийности и полезности. Часто готовы съесть все, что есть в меню.

Рыбы

Нередко связывают свое настроение со степенью удовлетворения от еды, которую они пробуют. Они — именно те, кто заедает стресс сладким или снеками. Очень любят национальные кухни, но зато с холодом относятся к фастфуду и уличной еде.

Ранее УНИАН писал о том, какая диета и тренировки подходят каждому знаку Зодиака.

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