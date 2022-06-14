Их телосложение зависит не только от питания и спорта.

Астрологи выделили 5 знаков Зодиака, чьи представители живут в постоянной борьбе с лишним весом и никак не могут его преодолеть. А все потому, что на телосложение влияет не только генетика и ритм жизни, а еще и звезда.

Телец

Уроженцы этого знака любят вкусно покушать и никогда не отказывают себе в этом удовольствии. Они живут в постоянных попытках заняться спортом, однако мотивация быстро угасает.

Лев

Львы - те, кто заедает свой стресс. Это негативно отражается не только на фигуре, а еще и на здоровье. Именно поэтому у уроженцев данного знака часто бывают проблемы с ЖКТ.

Рак

Раки любят готовить и угощать всех своими кулинарными шедеврами.

Пироги, тортики, пиццы и прочие невероятно вкусные блюда с легкостью откладываются на их боках, поэтому они превращаются из стройняшек в постоянных клиентов фитнес-центров.

Стрелец

Стрельцы знают как быстро похудеть, поэтому могут то набрать пару лишних кило, то их скидывать. У них есть одна очень вредная привычка - заедать стресс сладким. С ней нужно бороться уже на ранних стадиях, чтобы потом не нужно было бороться с ожирением.

Рыбы

Представители данного знака слишком погружены в работу, поэтому иногда даже не находят времени, чтобы нормально поесть. А на перекусах в виде булок и сухих бутербродов явно не получится сохранить осиную талию и здоровую кожу, поэтому вырастают бока.

Напомним, названы топ-6 самых успешных бизнесменов по знаку Зодиака.

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