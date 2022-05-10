Что помогает сбросить лишний вес разным представителям зодиакального круга - узнайте в материале УНИАН.

Процесс похудения и приведения тела в тонус - нелегкая задача, к которой приступает каждая женщина в преддверии пляжного сезона. Иногда бывает так, что тренировки и диеты не помогают - возможно, вы выбрали для себя неправильный путь.

УНИАН подскажет, как можно быстро сбросить вес, учитывая свой знак Зодиака.

Как похудеть женщине Овну, Стрельцу и Льву

Огненные представители знака - пылкие и страстные женщины, которым важно всегда выглядеть хорошо. Для них астрологи составили уникальную методику эффективного похудения.

Овен

Овны очень любят вкусно поесть, иногда не могут остановиться и не умеют контролировать размер порций. Именно поэтому диетологи и астрологи рекомендуют Овнам отказаться от жирной и калорийной пищи, снеков, сладкого, вместо этого есть рыбу, фрукты, овощи и кисломолочную продукцию.

Для удачного похудения Овнам нужна хорошая мотивация, тогда процесс похудения пойдет быстрее. Идеальным вариантом физических нагрузок будет баня или кардионагрузки.

Стрелец

Как правило, до 40 лет Стрельцы вообще не сталкиваются с проблемой лишнего веса. Зато потом привычка много и нерегулярно питаться, а также малоподвижный образ жизни дают свой негативный результат.

Важно изменить рацион - выбирать для себя рыбу, бобовые, овощи и фрукты. Забыть о копченостях, соленьях и алкоголе. В качестве спорта астрологи рекомендуют рассмотреть пеший туризм, скалолазание и командные игры.

Лев

У харизматичных Львов железная сила воли, поэтому на диетах им сидеть нетрудно, как и регулярно заниматься спортом. Единственная причина, по которой они могут набрать лишний вес - это плотный рабочий график, из-за которого не получается ходить в зал. К тому же, посиделки с друзьями и шумные вечеринки никогда не проходят бесследно.

Пересмотрите свой рацион и увеличьте количество рыбы, свежих овощей и фруктов, салатов и мяса на пару. Танцы - наиболее подходящий вид спорта для представителей стихии огня.

Как похудеть Скорпиону, Раку и Рыбам

Водные представители знака - особенные люди, очень чувствительные, ответственные и серьезные. К вопросу своей внешности подходят философски, почти никогда не равняются на стандарты красоты, а ориентируются на свои внутренние ощущения.

Скорпион

Скорпионам очень важно выглядеть хорошо, поэтому они могут сидеть на диетах постоянно. Главное, о чем важно помнить - не убирать из рациона творог, йогурт и кефир. Астрологи рекомендуют Скорпионам отказаться от привычки перекусывать на ходу и выбрать спорт, где можно поставить какой-нибудь рекорд, например, в беге.

Рак

Раки часто и быстро набирают вес, потому что привыкли заедать стресс сладкой или вредной пищей. Откажитесь от высококалорийных продуктов, вместо них включить в меню овощные супы, рыбу, каши и свежие овощи. Плавание, спортивная ходьба или бег - наиболее подходящие виды спорта для Рака.

Рыбы

Чувствительные и меланхоличные Рыбы любят поесть, особенно, когда нечем заняться. Поэтому диетологи рекомендуют искать какие-нибудь хобби для того, чтобы отвлекаться от еды. Кроме того, наиболее опасными продуктами для Рыб считаются: белый сахар, жирные продукты и полуфабрикаты.

Диетологи рекомендуют больше пить чистой воды, употреблять орехи и семечки. Лучшие виды спорта - йога, плавание или спортивная ходьба.

Как похудеть Весам, Близнецам и Водолею

Воздушные знаки Зодиака в принципе не склонны к полноте, но злую шутку с ними может сыграть недостаточное количество движения. Такие люди поддаются настроению и сегодня могут решительно худеть, а завтра снова объедаться, поэтому им важно сохранять этот баланс.

Близнецы

Представители этого знака редко ставят перед собой цель похудения, но часто живут на одних перекусах, что негативно отражается на фигуре. Если вы хотите выглядеть хорошо, откажитесь от фаст-фуда, сладостей и жирной пищи. Создавайте себе разнообразный рацион, в котором будет много свежих фруктов и овощей. Идеальный тип физических нагрузок - командные виды спорта, кардионагрузки.

Весы

Девушки со знаком Зодиака Весы очень трепетно относятся к своей внешности и используют любую возможность, чтобы ее усовершенствовать. Поэтому диетологи считают, что вам нужно отказаться от копчений, солений, сладкого и жареного. Вместо этого пейте воду, ешьте овощные салаты и бегайте по вечерам. Главное - никаких изнурительных диет, максимум - разгрузочные дни.

Водолей

Водолеи нечасто страдают от лишнего веса в целом, скорее - их могут не устраивать отдельные части тела. Для того, чтобы привести силуэт в норму, готовьте себе овощные супы, мясо или рыбу на пару, а также витаминные салаты. Забудьте об алкоголе, сладком и жирном. В качестве спортивных нагрузок выбирайте фитнес, танцы или теннис.

Как похудеть девушке Козерогу, Тельцу или Деве

Земные знаки достаточно консервативны и в вопросах фигуры тоже. Они постоянно пытаются держать себя в форме, но мешать этому может страсть к вредной пище или плохая наследственность. Однако, это не означает, что ситуация безвыходная.

Козерог

Козероги, к счастью, достаточно целеустремленные люди, для которых похудеть - не проблема, если им это нужно. Для того, чтобы процесс шел быстро, в рационе должны присутствовать рыба, мясо, творог, овощи. Вместо сладостей лучше покупать ягоды или фрукты. Что касается спорта, то смело записывайтесь в тренажерный зал и помните, что занятия должны быть регулярными.

Телец

Эти представители знака очень любят вкусно поесть, к тому же, считаются настоящими гурманами. Именно поэтому им нужно пристально следить за количеством мучного и сладкого, а лучше - устраивать разгрузочные дни, очищая организм от шлаков. Оптимальные спортивные нагрузки - йога, плавание или бег по утрам.

Дева

Девы всегда следят за своим здоровьем, поэтому редко можно встретить представителей знака, страдающих от лишнего веса. Тем не менее, любовь к сладкому может стать причиной проблем с фигурой.

Менять рацион нужно с умом - включать в него кабачки, каши, фрукты, овощи и кисломолочные напитки. Идеальный спорт - бег или езда на велосипеде.

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