Кому больше всего достанется испытаний судьбы в 2023-м, так это крысе.

На пороге - Новый 2023 год, а его хозяин по китайскому гороскопу - Черный Водяной Кролик (или Кот). Поэтому астролог Людмила Булгакова рассказала, кто станет настоящим счастливцем грядущего года, а кому не повезет.

Кому повезет в год Кролика - счастливчики 2023-го

Как рассказала астроэксперт, самым благосклонным хозяин 2023 года будет к тем, кто родился в год Козы, Собаки, Кабана и самого Кролика. Как сообщает ТСН, в Козе Кролик ценит изящество и артистизм, в Собаке - верность, а Кабан нравится ему серьезностью.

Кого ждут неудачи в 2023-м - году Кролика

Петух очень любит хвастаться, а Кролику это не нравится, поэтому он будет указывать пернатому, где его место. А вот кому больше всего достанется испытаний судьбы в 2023-м, так это Крысе. У Кролика к нему сильная неприязнь.

Видео дня

Неоднозначное отношение Кролика к Тигру. Первый втайне завидует другому. Еще бы: Тигр сильнее, его храбрости можно позавидовать. Поэтому Кот будет прибегать к мелким пакостям. Так что, Тигры, будьте очень осторожны в 2023 году.

Ранее астролог Наталья Власенко рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023-м. По ее словам, год Черного Водяного Кролика подарит невероятное счастье Овнам, Тельцам, Львам и Стрельцам.

Вас также могут заинтересовать новости: