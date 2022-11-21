В этот список попали только четыре знака Зодиака.

Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023 году. Они будут самыми счастливыми, чем вызовут зависть у окружающих.

По словам астролога, год Черного Водяного Кролика подарит невероятное счастье Овнам, Тельцам, Львам и Стрельцам. Кто-то из них уже совсем скоро может узнать о долгожданном пополнении в семье. А кому-то очень повезет в финансовом плане и вообще в любых рабочих проектах.

"Овны и Тельцы расширят свои возможности, удача будет рядом с ними весь год. У них могут быть беременности, кто планирует или просто пополнение. Львы могут больше путешествовать, учиться. Стрельцы влюблятся, родят деток, создадут перспективные проекты", - добавила Власенко.

Видео дня

Она отметила, что 2023 год будет удачным и для переезда для некоторых знаков Зодиака, среди которых Водолей, Рыбы, Телец и Стрелец.

Напомним, ранее астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые в январе 2023 начнут жизнь с чистого листа.

Вас также могут заинтересовать новости: