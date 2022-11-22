Совсем скоро мы будем праздновать Новый 2023 год, хозяином которого является Черный Водяной Кролик. Чтобы задобрить животное, стоит поставить на стол его любимые блюда. Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, что обязательно должно быть на новогоднем столе.
По ее словам, чтобы 2023 год был удачным, необходимо ставить на стол легкие и диетические блюда из овощей (нарезки), салаты (без майонеза, но с маслом), картофель, злаки, фрукты.
"Если не можете без мяса, альтернативой может быть соевое мясо, рыба, морепродукты. У меня на даче есть кролики, и я знаю, насколько они привередливы, главное - это свежие продукты. Конечно, не забудьте поставить на стол морковь, яблоки, капусту. А также красивым и не менее важным будет украшение стола букетом полевых цветов", - рассказала Власенко.
Если вы не знаете, какие салаты приготовить на Новый 2023 год, УНИАН уже составил для вас подборку легких и быстрых в приготовлении блюд.
Напомним, ранее астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какие знаки Зодиака уже в следующем году могут найти свое счастье. Повезет не всем, однако те, кому удастся построить отношения, будут очень счастливы.