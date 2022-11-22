Если вы хотите, чтобы 2023 год был удачным, стоит порадовать его хозяина вкусненьким.

Совсем скоро мы будем праздновать Новый 2023 год, хозяином которого является Черный Водяной Кролик. Чтобы задобрить животное, стоит поставить на стол его любимые блюда. Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, что обязательно должно быть на новогоднем столе.

По ее словам, чтобы 2023 год был удачным, необходимо ставить на стол легкие и диетические блюда из овощей (нарезки), салаты (без майонеза, но с маслом), картофель, злаки, фрукты.

"Если не можете без мяса, альтернативой может быть соевое мясо, рыба, морепродукты. У меня на даче есть кролики, и я знаю, насколько они привередливы, главное - это свежие продукты. Конечно, не забудьте поставить на стол морковь, яблоки, капусту. А также красивым и не менее важным будет украшение стола букетом полевых цветов", - рассказала Власенко.

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Если вы не знаете, какие салаты приготовить на Новый 2023 год, УНИАН уже составил для вас подборку легких и быстрых в приготовлении блюд.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какие знаки Зодиака уже в следующем году могут найти свое счастье. Повезет не всем, однако те, кому удастся построить отношения, будут очень счастливы.

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