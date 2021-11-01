Впервые гадание на кофейной гуще на ближайшее будущее, как традиция, пришло к нам с Востока. Тем не менее, итальянцы и арабы до сих пор спорят, кто же был основоположником удивительного способа предсказаний.
Погадать на кофе может любой человек, для этого достаточно выполнять определенные рекомендации и обладать творческим мышлением.
Гадание на кофейной гуще - турка, чашка, левая рука
Результат гадания зависит от того, насколько правильно вы будете себя вести во время ритуала. Если хотите, чтобы у вас получилось всё с первого раза, соблюдайте простые рекомендации:
- кофе варите только в турке (на 100 мл воды 1 ст.л кофе);
- внимательно следите за емкостью, как только кофе вспенится - выливайте в чашку;
- чашку лучше брать обычную белую, без узоров или причудливых форм;
- ни в коем случае не добавляйте в напиток сахар;
- подождите, пока кофе остынет, затем выпейте, оставляя примерно одну столовую ложку гущи на дне.
Кроме всего вышеперечисленного, важно правильно настроиться и выполнять технику гадания, а именно:
- задавайте интересующий вопрос до того, как начали пить кофе, и думайте о нем;
- держите чашку левой рукой, даже если вы правша;
- когда кофе будет выпит, сделайте три резких вращения по часовой стрелке так, чтобы гуща попала на стенки чашки;
- переверните чашку на блюде, досчитайте до семи и уберите чашку.
Несложная техника гадания поможет вам разобраться с событиями в жизни и найти правильное решение.
Гадание на кофейной гуще - толкование символов и букв
Согласно поверьям, картинка, которую вы увидите на блюдце, олицетворяет прошлое, на дне чашки - отдаленное будущее, на стенках - ближайшее будущее, а символы возле ручки поведают о событиях в настоящем.
Толковать узоры нужно слева направо, потом в обратном порядке и в конце смотреть, что изображено на дне. Присмотритесь к символам и начните толковать их:
- бабочка - романтические приключения, с точками - неудачные;
- ботинок - переезд или смена работы;
- вопросительный знак - сомнения, неопределенность, подвешенное состояние;
- глаз - намек на то, что нужно быть осторожными;
- горы - успех в делах, большое количество амбиций и перспектив;
- дерево - запланированное сбудется;
- дом - надежность в делах и стабильный доход;
- замок - препятствия и проблемы;
- корона - головокружительный успех или наследство;
- кошка - станете жертвой женских сплетен;
- лестница - продвижение по службе, быстрый рост;
- луна или месяц - перемены, брак или новое знакомство;
- нож или ножницы - ссоры с родными;
- свеча - саморазвитие, обучение, новые знания.
Если вы найдете буквы среди знаков в кофейной гуще, не игнорируйте - они тоже имеют значение:
- А - недоброжелатели оставят вас в покое;
- Б - получите власть и уважение;
- В - вас ждут проблемы;
- Г - обратитесь к высшим силам за помощью;
- Е - муки совести и душевные терзания;
- К - помогайте ближним;
- Н - печаль, тревога и страдания;
- П - у вас есть враг и обманщик;
- Р - проблемы с алкоголем;
- С - познакомитесь с новым человеком;
- Х - сватовство, свадьба, совместная жизнь;
- Ю - переживания о родных;
- Я - ждите приятных новостей и перемен.
По количеству символов внутри чашки можно определить внутреннее состояние человека. Если знаков много, значит, человек переживает и жизнь его нельзя назвать спокойной. Если же чашка, в основном, чистая, это говорит о душевной гармонии и равновесии.
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