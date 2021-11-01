Как правильно гадать на кофейной гуще / depositphotos.com

Впервые гадание на кофейной гуще на ближайшее будущее, как традиция, пришло к нам с Востока. Тем не менее, итальянцы и арабы до сих пор спорят, кто же был основоположником удивительного способа предсказаний.

Погадать на кофе может любой человек, для этого достаточно выполнять определенные рекомендации и обладать творческим мышлением.

Гадание на кофейной гуще - турка, чашка, левая рука

Техника проведения ритуала / depositphotos.com

Результат гадания зависит от того, насколько правильно вы будете себя вести во время ритуала. Если хотите, чтобы у вас получилось всё с первого раза, соблюдайте простые рекомендации:

  • кофе варите только в турке (на 100 мл воды 1 ст.л кофе);
  • внимательно следите за емкостью, как только кофе вспенится - выливайте в чашку;
  • чашку лучше брать обычную белую, без узоров или причудливых форм;
  • ни в коем случае не добавляйте в напиток сахар;
  • подождите, пока кофе остынет, затем выпейте, оставляя примерно одну столовую ложку гущи на дне.

Кроме всего вышеперечисленного, важно правильно настроиться и выполнять технику гадания, а именно:

  • задавайте интересующий вопрос до того, как начали пить кофе, и думайте о нем;
  • держите чашку левой рукой, даже если вы правша;
  • когда кофе будет выпит, сделайте три резких вращения по часовой стрелке так, чтобы гуща попала на стенки чашки;
  • переверните чашку на блюде, досчитайте до семи и уберите чашку.

Несложная техника гадания поможет вам разобраться с событиями в жизни и найти правильное решение.

Гадание на кофейной гуще - толкование символов и букв

Толкование символов на кофейной гуще / depositphotos.com

Согласно поверьям, картинка, которую вы увидите на блюдце, олицетворяет прошлое, на дне чашки - отдаленное будущее, на стенках - ближайшее будущее, а символы возле ручки поведают о событиях в настоящем.

Толковать узоры нужно слева направо, потом в обратном порядке и в конце смотреть, что изображено на дне. Присмотритесь к символам и начните толковать их:

  • бабочка - романтические приключения, с точками - неудачные;
  • ботинок - переезд или смена работы;
  • вопросительный знак - сомнения, неопределенность, подвешенное состояние;
  • глаз - намек на то, что нужно быть осторожными;
  • горы - успех в делах, большое количество амбиций и перспектив;
  • дерево - запланированное сбудется;
  • дом - надежность в делах и стабильный доход;
  • замок - препятствия и проблемы;
  • корона - головокружительный успех или наследство;
  • кошка - станете жертвой женских сплетен;
  • лестница - продвижение по службе, быстрый рост;
  • луна или месяц - перемены, брак или новое знакомство;
  • нож или ножницы - ссоры с родными;
  • свеча - саморазвитие, обучение, новые знания.

Если вы найдете буквы среди знаков в кофейной гуще, не игнорируйте - они тоже имеют значение:

  • А - недоброжелатели оставят вас в покое;
  • Б - получите власть и уважение;
  • В - вас ждут проблемы;
  • Г - обратитесь к высшим силам за помощью;
  • Е - муки совести и душевные терзания;
  • К - помогайте ближним;
  • Н - печаль, тревога и страдания;
  • П - у вас есть враг и обманщик;
  • Р - проблемы с алкоголем;
  • С - познакомитесь с новым человеком;
  • Х - сватовство, свадьба, совместная жизнь;
  • Ю - переживания о родных;
  • Я - ждите приятных новостей и перемен.

По количеству символов внутри чашки можно определить внутреннее состояние человека. Если знаков много, значит, человек переживает и жизнь его нельзя назвать спокойной. Если же чашка, в основном, чистая, это говорит о душевной гармонии и равновесии.

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Автор: Кристина Кащавцева