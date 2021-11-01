О том, как гадать на кофейной гуще на любовь, люди задумались уже в XIII–XIV веках.

Впервые гадание на кофейной гуще на ближайшее будущее, как традиция, пришло к нам с Востока. Тем не менее, итальянцы и арабы до сих пор спорят, кто же был основоположником удивительного способа предсказаний.

Погадать на кофе может любой человек, для этого достаточно выполнять определенные рекомендации и обладать творческим мышлением.

Гадание на кофейной гуще - турка, чашка, левая рука

Результат гадания зависит от того, насколько правильно вы будете себя вести во время ритуала. Если хотите, чтобы у вас получилось всё с первого раза, соблюдайте простые рекомендации:

кофе варите только в турке (на 100 мл воды 1 ст.л кофе);

внимательно следите за емкостью, как только кофе вспенится - выливайте в чашку;

чашку лучше брать обычную белую, без узоров или причудливых форм;

ни в коем случае не добавляйте в напиток сахар;

подождите, пока кофе остынет, затем выпейте, оставляя примерно одну столовую ложку гущи на дне.

Кроме всего вышеперечисленного, важно правильно настроиться и выполнять технику гадания, а именно:

задавайте интересующий вопрос до того, как начали пить кофе, и думайте о нем;

держите чашку левой рукой, даже если вы правша;

когда кофе будет выпит, сделайте три резких вращения по часовой стрелке так, чтобы гуща попала на стенки чашки;

переверните чашку на блюде, досчитайте до семи и уберите чашку.

Несложная техника гадания поможет вам разобраться с событиями в жизни и найти правильное решение.

Гадание на кофейной гуще - толкование символов и букв

Согласно поверьям, картинка, которую вы увидите на блюдце, олицетворяет прошлое, на дне чашки - отдаленное будущее, на стенках - ближайшее будущее, а символы возле ручки поведают о событиях в настоящем.

Толковать узоры нужно слева направо, потом в обратном порядке и в конце смотреть, что изображено на дне. Присмотритесь к символам и начните толковать их:

бабочка - романтические приключения, с точками - неудачные;

ботинок - переезд или смена работы;

вопросительный знак - сомнения, неопределенность, подвешенное состояние;

глаз - намек на то, что нужно быть осторожными;

горы - успех в делах, большое количество амбиций и перспектив;

дерево - запланированное сбудется;

дом - надежность в делах и стабильный доход;

замок - препятствия и проблемы;

корона - головокружительный успех или наследство;

кошка - станете жертвой женских сплетен;

лестница - продвижение по службе, быстрый рост;

луна или месяц - перемены, брак или новое знакомство;

нож или ножницы - ссоры с родными;

свеча - саморазвитие, обучение, новые знания.

Если вы найдете буквы среди знаков в кофейной гуще, не игнорируйте - они тоже имеют значение:

А - недоброжелатели оставят вас в покое;

Б - получите власть и уважение;

В - вас ждут проблемы;

Г - обратитесь к высшим силам за помощью;

Е - муки совести и душевные терзания;

К - помогайте ближним;

Н - печаль, тревога и страдания;

П - у вас есть враг и обманщик;

Р - проблемы с алкоголем;

С - познакомитесь с новым человеком;

Х - сватовство, свадьба, совместная жизнь;

Ю - переживания о родных;

Я - ждите приятных новостей и перемен.

По количеству символов внутри чашки можно определить внутреннее состояние человека. Если знаков много, значит, человек переживает и жизнь его нельзя назвать спокойной. Если же чашка, в основном, чистая, это говорит о душевной гармонии и равновесии.

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Автор: Кристина Кащавцева