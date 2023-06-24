Слеюущая неделя будет для них весьма непростой.

Астрологи составили гороскоп на следующую неделю (с 26 июня по 2 июля). Оказалось, представителям двух знаков Зодиака стоит готовиться к напряженным дням, они рискуют "утонуть" в скандалах и спорах. Кому устроят "бунт на корабле" - читайте ниже.

Овен

На следующей неделе Овны потеряют все шансы на мирное решение проблем. Вы будете раздражены, своими эмоциями вы можете провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если друзья решат "протестовать" и не захотят делать так, как хочется вам.

Чтобы избежать скандалов, Овнам стоит научиться искать компромиссы. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака быть мягче и слушать то, что говорят люди. Не игнорируйте чувства друзей и близких.

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Стрелец

Стрельцам придется столкнуться с настоящим "бунтом". Вы можете лишиться дара убеждения, все ваши планы и попытки хитрить рухнут. Это будет уроком, скандалы и ссоры настигнут представителей этого знака Зодиака не просто так.

Пришло время менять отношение к людям. Астрологи считают, что следующая неделя заставит вас провести работу над ошибками. Найдите в себе силы и извинитесь перед теми, кого обидели.

Напомним, ранее стало известно, что ретроградная Венера оставит в одиночестве эти знаки Зодиака.

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