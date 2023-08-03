Ох, какое чудесное время их ждет.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых начало августа будет просто сумасшедшим. Звезды сулят им самые прекрасные эмоции и много любви.

Дева

Период испытаний у Девы закончился. Теперь в их жизни наступила "белая" полоса, благодаря чему они вновь почувствуют себя свободными и счастливыми. Во-первых, астрологи рекомендуют вам немного отдохнуть, однако отдых должен быть более-менее активным. Так вы сможете набраться новых впечатлений.

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Во-вторых, больше времени проведите со своей второй половинкой. Есть шанс, что в августе вы узнаете о пополнении в семье. Звезды сулят вам неземное счастье, которое вы так заслужили.

Весы

Весы в августе почувствуют себя очень нужными, так как близкие будут всячески вам помогать и проявлять заботу. Порой вам не хватает поддержки, однако уже в этом месяце все изменится. Кроме того, в конце лета свободные Весы могут встретить свою судьбу. Этот человек перевернет ваш мир с ног на голову.

Кроме того, удача вас ждет и в работе. Астрологи говорят, что вам поступит выгодное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Дерзайте! Все в ваших руках.

Напомним, какие знаки Зодиака будут горько плакать на этой неделе.

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