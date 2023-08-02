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Астрологи назвали два знака Зодиака, которых судьба вскоре испытает на прочность. Звезды сулят им переживания и проблемы как на работе, так и в личной жизни.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с недопониманием со стороны близких людей. Вам будет казаться, что вас никто не слышит и не понимает. Будет ощущение, что вы бьетесь головой об стену или стучите в закрытые двери.

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Это негативно отразится на вашем эмоциональном состоянии, поэтому вы можете много плакать. Однако помните, что за каждой черной полосой идет белая. Старайтесь отвлекаться от плохих мыслей и думать более позитивно, тогда у вас все наладится. Верьте в себя и свое прекрасное будущее!

Овен

Овнам очень не повезет в профессиональном плане. Вы можете согласиться на "сладкое" предложение, однако оно в результате окажется фатальным для вас. Вы рискуете потерять и свое место работы, и не перейти на новое. Будьте осторожны с принятием молниеносных решений.

Кроме того, неприятности настигнут вас и в личной жизни. Партнер может оказаться ненадежным человеком, поэтому вы будете разочарованы. В целом август - не лучший месяц для вас.

Напомним, ранее астролог назвал месяц, когда Украину атакуют со всех сторон.

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