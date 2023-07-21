Рожденные под этими знаками женщины скоро столкнутся с неприятностями.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут нажить себе новые проблемы на следующей неделе - в период с 24 до 30 июля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками женщинам грозят неудачи и неприятности.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Избавиться от отрицательных мыслей и эмоций в указанный период очень важно женщинам-Ракам. Иначе – неудачи будут преследовать их на каждом шагу. Не менее важным для представительниц данного знака будет держать себя в руках, расстаться с мнительностью и отказаться от лишних придирок на всю следующую неделю.

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Нельзя расслабляться в ближайшее время женщинам-Скорпионам. Это может стать причиной неудачи, от последствий которой они очень долго не смогут оправиться. Астрологи предупреждают, что на следующей неделе Вселенная будет испытывать Скорпионов неожиданными и не всегда приятными изменениями в жизни.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут добиться успеха в различных сферах жизни на следующей неделе.

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