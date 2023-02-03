Астрологи рассказали, как можно избежать неприятностей.

Первые выходные февраля принесут немало неприятностей для представителей двух знаков Зодиака. Настоящие ураганы из скандалов и слез обрушатся на них. Кому стоит ждать беды и готовиться к неприятностям - читайте ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что у Близнецов началась черная полоса. К сожалению, этому знаку Зодиака стоит ждать проблем. Ваши отношения с друзьями и коллегами могут сильно испортиться. Однако вы сможете все исправить, если научитесь слушать окружающих и не спорить из-за пустяков.

По мнению астрологов, Близнецы могут избежать многих проблем, если прислушаются к советам окружающих и станут немного добрее. Поработайте над собой и полоса неудач отступит.

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Весы

Весы рискуют сильно пострадать из-за своей беспечности. Вы привыкли откладывать важные дела в долгий ящик, перекладывать обязанности на других и увиливать от ответственности. Астрологи предупреждают, что все это может обернуться грандиозным крахом всей вашей репутации.

Чтобы избежать скандалов и неприятностей, Весам нужно задобрить судьбу. Проанализируйте свои поступки, осознайте ошибки и попробуйте помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака встретят настоящую любовь до конца недели.

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