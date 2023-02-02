Рожденные под этими знаками женщины рискуют значительно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с массой проблем до конца текущей недели - 5 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют значительно подпортить себе жизнь.

Женщин этих знаков Зодиака ждут неприятности - кто в списке

Проблемы как будто из ниоткуда будут подстерегать женщин-Тельцов в указанный период. Представительницам данного знака критически необходимо прислушиваться к себе, интуиция подскажет, как лучше всего избежать самых серьезных последствий. Астрологи советуют также избегать людей, которые будут пытаться манипулировать и провоцировать на конфликты. Всегда нужно выбирать свою сторону, не идти на поводу.

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Недоброжелатели и завистники соберутся вокруг женщин-Весов в эти дни. Им рекомендуется больше времени проводить дома, в кругу близких и родных людей, которые помогут пережить опасный период. Также важно до конца текущей недели будет очень тщательно проверять всю информацию, не доверять сплетням и слухам.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых получат шанс поймать удачу за хвост в ближайшие дни.

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