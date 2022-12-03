Людей, рожденных под этими знаками, настигнет "черная полоса" в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут разрушить отношения с любимыми на следующей неделе – в период с 5 до 11 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Людей, рожденных под этими знаками, настигнет "черная полоса" в личной жизни.

Знаки Зодиака, которым грозит разрыв отношений

Готовыми ко всему на любовном фронте в указанный период стоит быть Тельцам. Представителям данного знака советуют не гнаться за идеалом ни в уже нынешних отношениях, ни в поисках второй половинки. Также важно стараться сохранять трезвый ум, не поддаваясь эмоциям.

Видео дня

Разрушить даже самый крепкий брак и любовь Дев на следующей неделе может рутина, ее им следует остерегаться особенно. Новые отношения Девам даже не стоит пытаться начинать, если они не успели до конца оправиться от предыдущих. Большой риск впутаться в неприятные и даже токсичные отношения.

Весы на следующей неделе могут нарваться на разрыв отношений, если будут пытаться провоцировать своего партнера на ревность. Влюбленные Весы рискуют оказаться в очень запутанной ситуации и не совладать с потоком негатива.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будет сопровождать удача в любовных делах на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: