Им очень не повезет в ближайшее время.

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые уже в ближайшее время столкнутся с жизненными трудностями. Им придется преодолевать неприятные ситуации.

Близнецы

Близнецам будет не очень сладко во второй половине января. Они могут столкнуться с предательством близкого человека. Скорее всего, это будет ваш друг или родственник, который вам сильно завидует. Да вы и сами порой подливаете масла в огонь, хвастаясь своими успехами.

Видео дня

Не зря психологи говорят, что о своих планах, личной жизни и финансовом положении никому нельзя рассказывать. Прислушайтесь к их совету.

Рак

Раки не могут найти баланс между работой и личной жизнью, потому что хотят во всем быть лучшими. Вот только это не рабочая схема, оно только запутает вас и заставит чувствовать себя уставшим.

Вероятно, в ближайшее время вы столкнетесь с тем, что придется экстренно решать какую-то проблему или на работе, или с партнером. Одна из этих сфер будет страдать, опять-таки из-за отсутствия баланса.

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