Астрологи предупреждают о серьезных рисках.

Новая неделя (с 27 февраля по 5 марта) принесет сразу нескольким знакам Зодиака проблемы. Они рискуют потерять все свои сбережения и обнищать. Кому грозит беда и как избежать опасности - читайте ниже.

Телец

Астрологи считают, что Тельцы рискуют уйти в "загул". Вы можете увлечься вечеринками. Не стоит забывать о том, что после шумного веселья вам придется разбираться не только с проблемами, которые могут возникнуть на фоне вашей беззаботности. Утром после вечеринки вы можете увидеть пустой кошелек.

Откажитесь от лишних трат, лучше не рисковать и вообще остаться дома. Так вы сохраните свои сбережения и не "нарубите дров".

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Стрелец

Стрельцам нужно внимательно следить за своими вещами. Вы можете потерять что-то ценное и очень важное. Помимо этого, внимательно переходите дорогу. А если вы водите машину, соблюдайте все правила, иначе рискуете получить большой штраф.

Астрологи советуют Стрельцам отказаться от крупных покупок. Вы можете потратить деньги на товар, который окажется сломанным или вам не понадобится.

Скорпион

Скорпионам не стоит вступать в споры. Вы можете потерять все до копейки, если решите доказывать свою правоту и заключать пари. Помимо этого, астрологи советуют Скорпионам не ссориться с начальством. Вас могут наказать, лишив премии.

Будьте внимательны, не опаздывайте на работу и выполняйте все задачи. Так вы сумеете избежать проблем и не потерять доход.

Напомним, ранее стало известно, какие дни марта будут самыми опасными.

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