Общение с ними высасывает всю энергию и заставляет нервничать.

Характер человека напрямую зависит от того, под каким знаком Зодиака он родился. Именно поэтому у уроженцев одного Зодиака проявляются смежные черты, склонности и повадки.

Часто мы слышим о том, что какой-либо человек ведет себя так, будто он "энергетический вампир". Такие люди действительно есть. Примечательно, что они могут даже не осознавать того, что отравляют жизнь окружающим. Кто они? Читайте в материале УНИАН.

Стрелец

Стрельцы - очень активные, общительные, дружелюбные и коммуникабельные. Однако это только верхушка айсберга. В реальности они очень ревнивые, и когда их близкие люди хотя бы немного внимания уделяют другим, Стрельцы начинают биться в припадках ревности. Они слишком эмоциональны, что может порождать конфликты, ссоры и обиды.

Несмотря на всю добродушность Стрельцов, с ними порой вообще невыносимо общаться.

Близнецы

Они - вторые в рейтинге тех, кто отравляет жизнь своему окружению. Они могут мастерски манипулировать близкими, лгать и профессионально "играть" нужные эмоции. Близнецы умеют менять маски и мастерски это делают, как только возникает необходимость.

Козерог

"Бронзу" в рейтинге самых токсичных знаков получают Козероги. Они очень любят обсуждать за спиной, распространять о ком-то ложную информацию. Козероги часто завидуют своим близким, соседям, коллегам по работе; они сравнивают себя с другими, и, если их достижения слишком малы, то всегда бьются в истерике.

Напомним, названы топ-3 самых коварных знака Зодиака, от которых можно ждать чего угодно.

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