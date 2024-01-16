Судьба даст им шанс наладить свою жизнь.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым очень повезет уже в ближайшие дни. Они поймают удачу за хвост и смогут осуществить свои давние планы.

Дева

До конца недели Девам стоит встретиться со своими родными. Вы можете весело провести время, съездить за город или заняться экстримом. Все это сблизит вас еще больше.

Видео дня

Также семейным Девам не стоит забывать и о своем партнере. Если вы давно мечтали о ребенке, то самое время уделить этому свое внимание и хорошенько потрудиться. Есть шанс, что уже в ближайшее время вы можете узнать о пополнении в семье.

Весы

Весы - это трудоголики. Все свое время они готовы посвящать работе, потому что у них очень много амбиций. Звезды говорят, что вы можете достичь больших успехов, если не будете останавливаться и поборете свою периодическую лень.

Кроме того, выгодными будут инвестиции. Вы можете вложить деньги в какой-то перспективный проект. Он принесет вам хороший доход. В целом конец этой недели будет для вас прогрессивным и знаковым.

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