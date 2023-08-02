По его словам, осенью Путин будет бесноваться.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что новолуние, 13 ноября, пройдет под очень тяжелыми для Украины аспектами. Солнце, Луна и Марс соединятся в Скорпионе в оппозиции к Урану в Тельце. Все эти аспекты перекрывают друг друга.

По его словам, это указание на значительное обострение войны, усиление военных действий, большие жертвы. Оппозиция Марса с Ураном, 11 ноября, и тяжелое новолуние, 13 ноября, могут дать около этих дат (и в течении 2-х недель после 13 ноября) очень сильные ракетные удары по Украине, по ее энергосистеме, по центрам принятия решений.

"К тому моменту, как Марс зайдет в Скорпион (12 октября), скорее всего РФ может провести еще одну мобилизацию. Во второй половине октября и в ноябре они подтянут к линии фронта сотни тысяч мобилизованных и там станет очень горячо", - говорит Уранус.

Видео дня

Он добавил, что астрокартограмма новолуния указывает на то, что бои к тому времени могут идти или около Мелитополя, или уже на Крымском перешейке. Карта новолуния более опасна для Симферополя и оккупационных властей Крыма, нежели для Киева. Линии Марса, Урана, Солнца и Луны проходят по Крыму. Поэтому, продолжил эксперт, если в этом году ВСУ и смогут зайти в Крым, то это будет возможно только в интервале с 13 ноября по 12 декабря.

"В этом временном интервале территория Крыма, военные и инфраструктурные объекты Крыма, а также оккупационные власти Крыма будут очень уязвимы. Скорее всего, при таком развитии событий Путин будет бесноваться и требовать возмездий в виде очень сильных ракетных ударов или в виде усиленного наступления в другом месте фронта, для отвлечения сил ВСУ", - сказала астролог.

Какой-то решающий момент и кризис, по его словам, точно будет в ноябре 2023 года. ВСУ нужно правильно рассчитать свои силы и резервы, чтобы к ноябрю не потерять темп наступления и чтобы враг не перехватил инициативу.

Напомним, ранее астролог назвала месяц прекращения огня в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: