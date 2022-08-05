Сейчас Олег Винник находится в Германии.

Экстрасенс Людмила Хомутовская посмотрела на картах Таро, что происходит с Олегом Винником и почему он исчез из информационного пространства.

По словам эксперта, Олег Винник, как бы это не звучало, сейчас "хоронит себя и свою семью". При этом она добавила, что у артиста есть алкогольная зависимость.

"Карты бесконечно говорят, что у него проблемы с алкоголем. Алкоголизм можно назвать болезнью", - добавила экстрасенс в программе "Таня+".

Кроме того, Людмила добавила, что Винник на стороне Украины.

Отметим, еще до войны стало известно о болезни Олега Винника, из-за которой он отменил все свои концерты и отправился в Германию на лечение.

Кроме того, ранее экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что ему выпала карта, обозначающая то, что Винник сейчас находится за границей вместе со своей любимой женщиной, которую он так тщательно скрывает от общественности.

Также Гордееву выпала карта, которая говорит о том, что Винник сейчас испытывает эмоциональное потрясение. Скорее всего, оно связано с войной в Украине.

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