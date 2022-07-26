По словам эксперта, оккупанты будут пытаться захватить три города.

Экстрасенс Макс Гордеев в программе "Слава+" сделал расклад на картах Таро и рассказал, какие города являются главной целью оккупантов сейчас.

"Бункерный дед (Путин, - УНИАН) приказал своей армии забрать Харьков, Одессу и Николаев. Сейчас самый благоприятный период для того, чтобы это сделать. Поэтому в августе они однозначно постараются это сделать. Будут и агрессия, и нападения", - сказал Гордеев.

Он добавил, что украинские военные смогут дать достойный отпор захватчикам, и в результате в этих городах все будет хорошо.

"Еще раз говорю: они (оккупанты, - УНИАН) пытаются, но они не умеют воевать. И слава Богу, что эта "великая армия" не умеет воевать", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев предрек угрозу Украине в августе 2022 года. По его словам, российская армия будет целиться в самые центры наших городов.

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