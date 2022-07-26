По словам Гордеева, ВСУ будут давать достойный отпор оккупантам.

Экстрасенс Макс Гордеев предрек угрозу Украине в августе 2022 года. По его словам, российская армия будет целиться в самые центры наших городов.

Об этом он сказал Славе Демину в рамках программы "Слава+".

"Не все так плохо. Август будет очень классным месяцем. Но русня пытается сейчас целить в наше "сердце". Надо быть очень осторожным, потому что они будут целиться во все города понемногу, в самые их центры", - сказал Гордеев.

Также он предупредил украинцев, чтобы они были более осмотрительными и прятались в укрытия, когда в городе раздается сигнал воздушной тревоги.

"Хочу всех предупредить, чтобы были осторожны. Меньше гуляйте в центре города. Когда слышите тревогу, прячьтесь. Это не шутки. Август будет очень жаркий", - добавил экстрасенс.

Несмотря на тяжелый период, Вооруженные силы Украины будут давать достойный отпор захватчикам.

"Выпадает карта правосудия. То есть будут происходить действия, когда ВСУ будут ставить на место российскую армию. Они будут получать по полной. Сейчас будет очень активная фаза, которая поставит на колени всех россиян", - подытожил Гордеев.

Напомним, ранее астролог рассказала, что ждет Украину в ближайшее время.

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