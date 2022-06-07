По словам эксперта, первая леди оберегает Владимира Зеленского.

Украинский журналист и ведущий Слава Демин в рамках программы "Слава+" спросил у экстрасенса Макса Гордеева, есть ли сейчас опасность для жизни президента Владимира Зеленского.

Гордеев ответил, что у президента очень крутая жена. Первая леди Елена Зеленская всегда оберегает своего мужа, и если она чувствует опасность, то направляет его. Экстрасенс уверен, что именно Зеленская является главным талисманом президента.

Также он добавил, что сейчас не видит опасности для жизни Владимира Зеленского. Но может произойти так, что те люди, кого он считал своими друзьями, окажутся врагами.

При этом Гордеев отметил, что президент Украины пройдет свой путь и останется невредимым.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев рассказал, нападет ли Беларусь на Украину. По словам эксперта, вероятность нападения Беларуси на Украины минимальная.

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