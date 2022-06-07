По словам эксперта, вероятность нападения Беларуси на Украины минимальная.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и выяснил, нападет ли Беларусь на Украину. Своими выводами по этому поводу он поделился в интервью Славе Демину.

По словам эксперта, вероятность того, что Беларусь нападет на Украину, минимальна, так как мы братские народы. Он уверен, что беларусы сочувствуют украинцам из-за войны, которую 24 февраля развязала Россия.

"У нас одна кровь. Раньше мы делились опытом, как молодые государства. Сейчас этот усатый паразит (Лукашенко, - УНИАН) хочет максимально себя обезопасить. Он увидел, что украинцы получают большое количества оружия, и он думает, что Украина "попрет" на Беларусь. Шансы, что Беларусь нападет на нас, есть, но они минимальны", - сказал Гордеев.

Он добавил, что Александр Лукашенко очень скоро может завершить свое правление страной.

Напомним, ранее экстрасенс предвидел, пойдет ли Крымский мост на дно.

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