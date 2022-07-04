В свержении президента России могут принять участие миллиардеры, отметил Влад Росс.

В Российской Федерации с середины июля наступит лучшее время для свержения президента Владимира Путина, и этот период продлится до конца августа.

Российский президент может быть смещен с поста в результате "дворцового переворота", рассказал астролог Влад Росс одному из YouTube- каналов.

По словам собеседника, в свержении главы РФ могут принять участие российский олигарх Владимир Потанин, а также миллиардеры Олег Дерипаска и Роман Абрамович.

"Этого, фактически, не избежать. По крайней мере Марс (символ убийства - Ред.) входит в дом властей Российской Федерации начиная с 16 июля и будет целый месяц, до конца августа", - поделился эксперт.

Напомним, в конце июня Влад Росс спрогнозировал, что Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время уйдут в небытие. По его прогнозу, псевдолидеру беларуского государства недолго осталось жить.

Вас также могут заинтересовать новости: